Dépistage diabète type 2 : quand consulter sans symptôme

Le Dr Jimmy Mohamed rappelle sur RTL que l'absence de signe ne garantit pas l'absence de diabète. Voici les critères de dépistage après 45 ans et les facteurs de risque à connaître pour agir rapidement.

Le Dr Jimmy Mohamed, médecin et présentateur, a apporté des précisions médicales essentielles lors de son intervention dans l'émission Ça va beaucoup mieux sur RTL le 2 novembre 2026. Il a souligné que l'absence de symptômes visibles ne suffit pas à écarter définitivement un risque de diabète de type 2, en particulier pour les personnes âgées de 45 ans ou plus. Cette prise de position vise à corriger une idée reçue dangereuse selon laquelle l'innocuité apparente de l'état de santé garantit l'absence de la maladie.

Silence médical et insulino-résistance

Selon Santé Publique France, le diabète de type 2 représente environ 92 % des cas de diabète traités chez l'adulte en France. Cette prédominance statistique explique pourquoi le dépistage cible prioritairement cette forme de la maladie chez les populations adultes identifiées comme présentant des vulnérabilités spécifiques. Le Dr Jimmy Mohamed explique que cette pathologie peut évoluer de manière silencieuse avant d'atteindre un stade avancé où des complications apparaissent.

Also read Mohamed Diakité impressionne encore en NCAA

Le mécanisme physiologique sous-jacent implique une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Avec le temps, le pancréas peut également diminuer sa production de cette hormone essentielle, rendant impossible le maintien d'une glycémie normale. Cette évolution progressive signifie que des symptômes discrets ou absents ne signifient pas qu'il n'y a pas de problème métabolique en cours.

Ciblage précis des populations à risque

L'Assurance Maladie a défini des recommandations claires concernant la fréquence et les conditions du dépistage sanguin. Contrairement à un dépistage automatique pour toute la population à une date précise, le test de glycémie à jeun est ciblé. Il est proposé à partir de 45 ans spécifiquement aux personnes qui présentent au moins un facteur de risque médical avéré.

Advertisement

Ce critère d'âge n'est pas absolu, car la maladie peut survenir plus tôt dans des profils génétiques ou situationnels particuliers. La décision de prescrire cette analyse dépend donc du profil global du patient. L'approche médicale privilégie une évaluation personnalisée plutôt qu'une règle universelle applicable sans discernement clinique.

Consultation médicale et identification des risques

Le Dr Jimmy Mohamed insiste sur l'importance de discuter de la glycémie à jeun avec un professionnel de santé en présence de facteurs de risque identifiés. Ces situations incluent souvent l'excès de poids, la sédentarité ou des antécédents familiaux, bien que la liste complète nécessite un dialogue précis avec le médecin traitant. L'objectif est d'identifier les moments opportuns pour une analyse sanguine.

Il est crucial de noter que l'auto-diagnostic à partir de symptômes ou de listes de risques en ligne est déconseillé. Ces éléments servent uniquement à orienter la conversation lors d'une consultation avec un médecin. Seul un professionnel de santé peut, en tenant compte de l'âge et des antécédents, décider si la réalisation d'une glycémie à jeun est médicalement indiquée.

Vigilance proactive et prévention

Le message central formulé par le médecin lors de cette émission est une invitation à la vigilance proactive. Si un individu se reconnaît dans un ou plusieurs critères de risque connus, il doit en parler lors de sa prochaine consultation médicale. Cette démarche permet d'éviter le diagnostic tardif souvent associé à l'attente d'une aggravation clinique visible.

Advertisement

Les signes inhabituels ou une inquiétude personnelle justifie également une consultation, sans se limiter à une auto-surveillance basée sur une liste de symptômes. L'approche recommandée privilégie le dialogue avec un professionnel pour une gestion préventive adéquate du risque métabolique sur le long terme.