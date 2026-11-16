Depistage Diabete Type 1: Appel Urgent De La HAS Pour Protger Les Enfants

Les familles et experts demandent une recommandation claire de la Haute Autorité de santé pour instaurer le dépistage préclinique du diabète de type 1 avant les symptômes graves.

Il y a dix ans, Hakaroa Vallée combattait pour sa vie dans un service de réanimation médicale. Cet été, cet adolescent de 21 ans parcourait 729 kilomètres à travers les 27 capitales de l'Union européenne pour défendre une cause vitale. Son objectif était de faire avancer le dépistage préclinique du diabète de type 1 dans son pays. Cette démarche sportive témoigne de la détermination de la jeunesse face à une maladie qui a failli lui coûter la vie lors de son diagnostic précoce.

Le temoignage de Hakaroa Vallee sur le comat acidocetique

À l'âge de 11 ans, Hakaroa souffrait d'une soif intense et perdait du poids de manière inquiétante. Il paraissait épuisé, des symptômes que son entourage avait initialement minimisés. Ils croyaient qu'il s'agissait simplement d'une poussée de croissance ou d'un virus passager courant chez les enfants. Quelques jours plus tard, la situation a tourné drastiquement et il a été héliporté d'urgence en réanimation. Il y a été plongé dans un coma acidocétosique, une complication mortelle du diabète non diagnostiqué.

Also read Les jeunes et les personnels de l’éducation font bloc

Le diagnostic final a confirmé l'atteinte du diabète de type 1. Son histoire illustre celle de milliers de familles confrontées à un diagnostic brutal. La découverte de la maladie intervient souvent lorsque le pronostic vital est déjà directement engagé pour l'enfant. Les parents se retroument souvent démunis face à cette urgence médicale soudaine et traumatisante.

Importance cruciale du depistage preclinique des marqueurs

Nous disposons aujourd'hui des moyens techniques pour détecter le diabète de type 1 avant même l'apparition des premiers symptômes cliniques. Près d'un enfant sur deux atteint découvre sa maladie dans l'urgence, directement à l'hôpital. Dans 90 % des cas, aucun antécédent familial ne permet d'alerter les parents ou les médecins traitants. La maladie semble souvent surgir de nulle part sans facteurs de risque génétiques évidents.

Advertisement

Les marqueurs biologiques du diabète de type 1 peuvent apparaître plusieurs mois, voire plusieurs années, avant les premiers signes visibles. Un simple prélèvement sanguin au bout du doigt permet aujourd'hui de les détecter avec précision. Ce test de dépistage existe déjà, il est fiable et il est utilisé dans plusieurs programmes de santé publique à travers le monde.

Le dépistage ne permet pas d'empêcher l'apparition de la maladie chronique. Cependant, il peut en changer radicalement les premières étapes critiques. Il réduit considérablement le risque de coma acidocétosique et d'hospitalisation en urgence. Cela évite le traumatisme psychologique et physique que cela représente pour l'enfant et ses proches. Cela offre aussi aux familles du temps précieux pour comprendre la maladie.

Appel a la Haute Autorite de sante pour un cadre national

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, patients, professionnels de santé, personnalités publiques et élus ont lancé un appel commun. Ils ont appelé la Haute Autorité de santé (HAS) à formuler une recommandation claire. Cette recommandation doit permettre d'avancer et d'organiser le dépistage préclinique du diabète de type 1 en France. Le délai est important pour protéger la santé des enfants concernés.

En 2023, l'Italie est devenue le premier pays à inscrire le dépistage du diabète de type 1 préclinique dans la loi. Elle organise actuellement son déploiement concret auprès des enfants sur son territoire. En France, des études scientifiques sont en cours et un consensus existe parmi les experts. Pourtant, aucun cadre national ne permet encore d'organiser ce dépistage à grande échelle.

Advertisement

La HAS a déjà acté le dépistage de l'hypercholestérolémie familiale chez l'enfant dans un texte réglementaire récent. Cependant, celui du diabète de type 1, présent dans une version antérieure du texte, n'a finalement pas été retenu. La France ne manque ni d'outils médicaux ni de connaissances scientifiques pour agir. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un cadre légal pour passer à l'action concrète.

Desir des familles et prochaines etapes du depot

Une recommandation de la HAS constituerait une étape décisive pour la santé publique. Selon l'étude DiagDT1 menée par la Fédération française des diabétiques, neuf personnes vivant avec un diabète de type 1 sur dix souhaitent qu'un test soit proposé avant l'apparition des symptômes. Cette attente forte des patients doit être entendue par les institutions de santé.

Nous appelons donc la Haute Autorité de santé à évaluer et préciser la stratégie de dépistage préclinique. L'objectif est d'en faire une réalité opérationnelle pour les patients et leurs familles. Cette avancée permettrait d'éviter que l'entrée dans une maladie chronique ne se fasse systématiquement dans l'urgence médicale.