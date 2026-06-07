Départ réussi pour la Vendée Arctique : neuf solitaires en route vers le cercle polaire

Neuf navigateurs solitaires ont pris le départ de la troisième édition de la Vendée Arctique, une course exigeante reliant les Sables d'Olonne au cercle polaire sans route imposée. Les premières heures se sont déroulées dans un vent léger sous un soleil printanier, avec une flotte groupée emmenée par Corentin Horeau et Sam Goodchild. Les concurrents devront affronter un flux d'ouest à nord-ouest annoncé pour lundi, avant un périple de 8 à 10 jours dans les eaux glaciales du Grand Nord. L'événement, préparatoire au Vendée Globe, teste à la fois la résistance des marins et la fiabilité des Imoca.

La troisième édition de la Vendée Arctique , célèbre course en solitaire pour les voiliers de la classe Imoca , a officiellement démarré ce dimanche à 13 heures 02 depuis le port des Sables d'Olonne.

Les neuf marins engagés ont pris le départ sous un soleil brillant et dans des conditions de vent léger, avec des allures initiales comprises entre huit et dix nœuds. Cette épreuve exigeante propose un parcours inédit vers le nord, avec pour objectif d'atteindre le cercle polaire arctique, le tout sans route imposée, laissant une grande marge de manœuvre stratégique aux skippers.

La durée estimée de cette aventure océanique se situe entre huit et dix jours, selon les conditions météorologiques rencontrées en haute latitude. Dès les premières heures de navigation, la flotte s'est montrée relativement groupée, emmenée par des navigateurs expérimentés tels que Corentin Horeau à bord du MACSF et Sam Goodchild sur le voilier Macif.

Le météorologue de la course, Christian Dumard, a indiqué que les premiers milles ont été effectués dans des vents faibles, suivis d'une première nuit dans de petits airs. Pour la journée de lundi, il anticipe l'installation progressive d'un flux de secteur ouest à nord-ouest, qui devrait influencer significativement les choix tactiques des solitaires.

Cette course, qui se déroule en pleine préparation pour des événements comme le Vendée Globe, constitue un test crucial pour les machines et les équipages dans des conditions extrêmes, mêlant navigateurs solitaires et défis technologiques sur des mers souvent hostiles du Grand Nord





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vendée Arctique Course En Solitaire Voile Imoca Cercle Polaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 ans d'After Foot : les émissions, les invités et les surprisesL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Découvrez les émissions, les invités et les surprises qui attendent les auditeurs.

Read more »

Ces 2 produits Apple figurent parmi les objets les plus oubliés dans les UberUber vient de publier la liste des 10 appareils tech les plus souvent oubliés dans ses VTC. Sans surprise, Apple est bien présent dans le classement. Mais avec quels produits ? Voici la réponse.

Read more »

Cap sur le cercle polaire pour les neufs skippeurs de la Vendée Arctique : « Les conditions météo peuvent être rudes et c'est ce qu'on vient chercher »Neuf solitaires, parmi lesquels Sam Goodchild, Corentin Horeau et Violette Dorange, prennent le départ, dimanche (13 h 02) aux Sables d'Olonne, de la Vendée Arctique : une longue boucle inédite vers le grand nord et le cercle polaire, sans route imposée.

Read more »

Dans les fêtes et les festivals, à quoi servent les scénographes ?Les festivals vont commencer à rythmer notre été. Derrière la beauté des décors se cachent des scénographes qui ont le soucis du détail

Read more »