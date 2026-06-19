Départ du commandant de la compagnie de gendarmerie de Tarbes pour l'École de guerre

Le chef d'escadron Thibault La Fay a quitté ses fonctions à la compagnie de gendarmerie de Tarbes après trois ans pour intégrer l'École de guerre. Ses qualités opérationnelles, humaines et son rôle dans des événements sécuritaires majeurs ont été salués par ses supérieurs et le préfet.

Le chef d'escadron Thibault La Fay a officiellement quitté la compagnie de gendarmerie de Tarbes après y avoir servi pendant trois ans en tant que commandant.

Il poursuit sa carrière en intégrant l'École de guerre, une formation d'élite pour officiers, marquant ainsi une nouvelle étape dans son parcours au sein de la gendarmerie nationale. Ce départ a été l'occasion de saluer son travail et ses compétences par plusieurs autorités. Le colonel Louis, commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, a rendu hommage à l'investissement opérationnel du commandant La Fay.

Il a rappelé que ce dernier avait occupé des fonctions très opérationnelles en gendarmerie mobile dès le début de sa carrière.

"Ce qui a été extraordinaire avec toi, c'est que ce côté opérationnel ne t'a jamais quitté", a souligné le colonel. Il a également mis en avant ses qualités d'humilité, notant qu'il n'hésitait jamais à demander conseil. Cette approche collaborative a également été relevée par Julien Michel, vice-procureur de Tarbes, qui a salué la facilité de travailler avec lui.

Le préfet Jean Salomon a quant à lui évoqué un engagement hors pair, notamment lors de la sécurisation du déplacement du président chinois au col du Tourmalet le 7 mai 2024. Il a loué ses qualités humaines dans le commandement, soulignant sa capacité à mener une "communauté d'hommes et de femmes" dans le respect strict des lois et procédures.

Thibault La Fay a pour sa part cité le maréchal Foch pour insister sur l'importance de la mutualisation des efforts et de la préservation de la liberté d'action. Il a rendu hommage au professionnalisme et au sens du devoir des personnels de la compagnie de Tarbes, affirmant que les fondations étaient solides pour l'avenir





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gendarmerie Tarbes École De Guerre Thibault La Fay Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Concert de la Maîtrise de Jeanne d'Arc à Tarbes : une soirée pleine d'émotionLe chant choral s’est invité à l’église Saint-Jean avec la Maîtrise du collège Jeanne d’Arc. Trente jeunes choristes ont séduit le public par un programme éclectique et une énergie prometteuse pour la rentrée prochaine.

Read more »

Concert polyphonique inédit à Tarbes avec les Chanteurs Pyrénéens et les Chantres d'AinLes Chanteurs Pyrénéens de Tarbes célèbrent le chant polyphonique en partenariat avec les Chantres d'Ain pour un concert exceptionnel le 20 juin à l'église Saint-Vincent. Au programme : partage de répertoires traditionnels montagnards et variété, dans un esprit de convivialité et de découverte mutuelle. Une journée qui débutera par une animation au marché de Bagnères-de-Bigorre avant le concert tarbais en participation libre.

Read more »

Canicule, alcool, sécurité : les fêtes de Tarbes sous haute vigilanceAlors que les températures vont grimper en flèche ce week-end, les organisateurs des fêtes de Tarbes déploient un dispositif inédit autour du village des casetas. Sécurité renforcée, brumisateurs, prévention, secours...

Read more »