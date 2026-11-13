Dépardieu : La Cour d'appel statuera le 26 novembre sur son appel pour viols

La Cour d'appel examinantera le 26 novembre l'appel de Gérard Depardieu conteste son renvoi devant la cour criminelle pour viols présumés sur Charlotte Arnould en 2018.

La Cour d'appel se prononcera le 26 novembre sur l'appel de Gérard Depardieu contestant son renvoi devant la cour criminelle pour viols présumés sur la comédienne Charlotte Arnould. En août 2025, l'acteur de 77 ans a été renvoyé devant la juridiction répressive pour les faits reprochés. Il a demandé l'annulation de cette décision judiciaire. Ce prochain audience est une étape cruciale dans cette affaire qui divise largement le public et les milieux culturels.

Chronologie des accusations et procédures

L'actrice Charlotte Arnould, âgée de 22 ans, a déposé plainte fin août 2018 contre Gérard Depardieu, 69 ans à l'époque, à la gendarmerie de Lambesc dans les Bouches-du-Rhône. Elle dénonce deux viols qui se seraient déroulés au domicile parisien de l'acteur, les 7 et 13 août 2018. Gérard Depardieu conteste fermement les faits dès le début de cette procédure judiciaire.

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Le 4 juin 2019, l'enquête a été classée sans suite, les faits paraissant insuffisamment caractérisés aux yeux des enquêteurs. Le 10 mars 2020, la comédienne dépose plainte avec constitution de partie civile à Paris. L'enquête est rouverte rapidement après cette démarche juridique. Gérard Depardieu est mis en examen pour viols et agressions sexuelles le 16 décembre 2020. Il en demande l'annulation, sans résultat.

Réactions publiques et témoignages multiples

Un an plus tard, sur Twitter, Charlotte Arnould dénonce le fait que Gérard Depardieu poursuive sa carrière pendant qu'elle passe son temps à survivre. Sur le site d'information Mediapart, treize femmes témoignent, le 11 avril 2023, de violences sexuelles. Deux jours plus tard, des manifestants, surtout des femmes, retardent à Lille la représentation Depardieu chante Barbara. Idem à Lyon le 27 mai.

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En juillet, France Inter recueille deux autres témoignages d'agression sexuelle, ceux d'une assistante à la mise en scène et d'une technicienne. La comédienne Hélène Darras porte plainte à son tour le 10 septembre 2023 pour agression sexuelle sur le tournage de Disco en 2007. Elle sera classée pour prescription. Début octobre, dans Le Figaro, l'acteur se dit ni violeur, ni prédateur.

Il affirme que jamais au grand jamais il a abusé d'une femme. Je l'ai vu le faire, répond Anouk Grinberg dans une interview au magazine Elle. Tous ceux qui ont travaillé avec Depardieu savent qu'il agresse les femmes, précise-t-elle. L'acteur met sa carrière en pause temporairement face à ces accusations.

Implications politiques et culturelles

Le 7 décembre 2023, l'émission Complément d'enquête dévoile une séquence tournée en 2018 en Corée du Nord où l'acteur multiplie les propos misogynes et à caractère sexuel y compris envers une fillette. Ces propos font honte à la France pour la ministre de la Culture de l'époque, Rima Abdul-Malak. Après avoir dénoncé la déloyauté absolue du montage, la défense de l'acteur a engagé des poursuites contre France Télévisions.

Gérard Depardieu a ensuite renoncé à ces poursuites après avoir changé d'avocat. Mi-décembre, la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza dépose plainte en Espagne pour un viol qui aurait eu lieu lors d'une interview le 12 octobre 1995 à Paris. Le 17 décembre, la famille de Gérard Depardieu, dont sa fille, l'actrice Julie Depardieu, dénonce une cabale.

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Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron salue un immense acteur qui rend fière la France et évoque une chasse à l'homme. L'actrice Carole Bouquet, ancienne compagne de Gérard Depardieu, défend à son tour l'acteur incapable de faire du mal à une femme. Elle est suivie par une soixantaine de célébrités qui dénoncent un lynchage le 25 décembre sur le site du Figaro.

Prochaines étapes et conséquences

En quarante-huit heures, quelque 8 000 artistes signent une contre-tribune. Sophie Marceau, qui l'avait déjà en 2015 qualifié de prédateur, enfonce le clou dans Paris Match. La justice examine actuellement les recours formulés par la défense. L'issue de cet appel déterminera si l'acteur comparaît devant la cour criminelle pour les faits de 2018. Le public et les institutions culturelles suivent de près cette évolution juridique majeure.

Cette affaire soulève des questions sur la responsabilité des artistes et les procédures de justice. Les audiences à venir permettront d'entendre les arguments juridiques des deux parties. La société civile reste attentive aux développements de cette histoire qui touche à la fois au cinéma et à la lutte contre les violences sexuelles. Le 26 novembre marquera une étape décisive.