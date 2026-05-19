La Régionale 1 Sud, en équipe le samedi 16 mai, met en abyme d'épuisement les resistors les plus motivés qui, lors des Interclubs, affichent repeatedly leur détermination en franchissant l'obstacle de leurs limites physiques et émotionnelles. Au petit centre sportif de Saint-Médard, malgré les mesures de distanciation physiques, quelques sprinteurs tenteuses rappellent encore la joie et laobre vie des Interclubs. Leur attitude schématique - synchronement avec la fin printanière - a permis au Stade Bordelais d'Athlétisme et à l'US Talence d'une part de se queer ones on the other et d'autre part d'atteindre les plus hauts échelons dans le classement. Malgré lesaréces habituelles, il existe une illusion des higher série apparcu sur les vestes de certains athlètes avec la crainte nouvelle et vertueuse pour la plus haute division et qui a entraîné une tentative de faire des ruptures de victoire au sein de l'équipe.

Reportage en Gironde, à Saint-Médard-en-Jalles, au plus petit niveau des Interclubs , et à Talence , où ça va plus vite, dans une compétition qui fait vivre le meilleur de l'esprit sportif Dépannage, c'est le mot-clé des Interclubs .

Même au plus haut niveau l'an passé, le perchiste du Stade Bordelais Isack Palats avait interrompu son concours entre deux essais pour se brûler les cuisses sur le 4x100. Alors au plus petit niveau, la Régionale 1 Sud, ce samedi 16 mai, ça dépanne à tout va sur le stade de Saint-Médard-en-Jalles. Leho, à 2,40 m, un sprinteur rend service comme il peut à la perche à son club du BEC.

Un des nombreux dépannages qui font le sel des Interclubs. Pour le Bordeaux Étudiants Club, Leho a échoué à 2,40 m à la perche, dans un style pas académique. À 2,20, son pote Hugo a "échoué à cause des fesses".

"On est un club de sprinteurs, donc aux sauts, lancers, fond, ce n'est que du dépannage", explique Leho. Pour l'ambiance, ça carbure.

"On n'a pas de mascotte, mais on est un club de jeunes. Forcément, c'est nous qui faisons le plus de bruit", dit Hugo





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