Denyations et récits du chanteur Patrick Bruel : une audition violante inquiète les feminists

Les autorités des Émirats arabes unis ont démenti des « informations qui circulent » faisant état d'une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ou d'une délégation militaire dans le pays. De nouveaux récits recueillis par « Mediapart » dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019.

Les autorités des Émirats arabes unis ont démenti mercredi des « informations qui circulent » faisant état d'une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ou d'une délégation militaire dans le pays.

De nouveaux récits recueillis par « Mediapart » dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019. Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute « contrainte » ou « violence ». En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite.

La manifestation « Il est en train de mourir » : les images insoutenables de l'interpellation de Zakariyya dans le Pas-de-Calais. https://www.mediapart.fr/ (source : Mediapart) . : https://www.mediapart.fr/component/content/article/1-general/96-il-est-en-train-de-mourir-.html https://www.mediapart.fr/component/content/article/1-general/210-50312-.html





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Patrick Bruel Accuse Confinement Dates Defence

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