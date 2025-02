Dents de dinosaures découvertes dans un camion à Menton

Des douaniers de Menton ont découvert des dents de dinosaures dans un camion en provenance d'Espagne. Les fossiles datent de 72 à 66 millions d'années et appartenaient à différentes espèces de reptiles préhistoriques.

Les douaniers de Menton ont fait une découverte inattendue le 27 janvier dernier lors d'un contrôle routier sur l'autoroute A8. Un camion en provenance d'Espagne transportait un colis contenant des objets uniques : des dents de dinosaures. Le véhicule était dirigé vers l'Italie et les colis étaient destinés à des particuliers italiens. Les agents douaniers ont immédiatement fait appel à des experts pour vérifier l'authenticité des fossiles.

À leur grande surprise, il s'est avéré qu'il s'agissait bien de dents de reptiles provenant du Maroc, datant de 72 à 66 millions d'années, selon un spécialiste du Musée de la Préhistoire régionale de Menton. \Une dent de Plésiosaure Zarafasaura oceanis (un reptile marin au cou très long), trois dents de Mosasaure (un reptile marin représenté dans le film 'Jurassic World') et cinq dents de reptiles fossilisés appartenant probablement à un Dyrosaurus phosphaticus (un lointain parent du crocodile) ont été retrouvées. Ces dents datent de l'ère du crétacé supérieur et appartenaient à différentes espèces de dinosaures. \L'affaire a soulevé un vif intérêt et des investigations ont été lancées pour identifier les destinataires des colis et déterminer le sort de ces pièces d'histoire.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Dinosaures Fossiles Menton Douane Musée De La Préhistoire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Menton: Des Plages sous le Coup d'Incertitude à Cause d'« Irrégularités » d'AttributionLa préfecture des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice après des soupçons d'« irrégularités » dans l'attribution des concessions de plagistes à Menton. Les plagistes attendent avec inquiétude la décision de justice qui pourrait les priver de leur activité pendant la saison estivale.

Lire la suite »

Des Dents de Reptiles Fossiles Saisies à la Frontière Franco-ItalienneDes douaniers de Menton ont découvert neuf dents de reptiles fossiles, datant de millions d'années, lors d'un contrôle de camions transportant des colis entre l'Espagne et l'Italie. L'expertise révèle qu'il s'agit de dents de Plésiosaure, Mosasaure et Dyrosaurus phosphaticus.

Lire la suite »

Rennes Inondée par la Tempête HerminiaLa capitale bretonne de Rennes a été durement touchée par la tempête Herminia, avec des inondations importantes et des mesures d'évacuation prises. La montée des eaux du canal de l'Ille et Rance a forcé la mairie à évacuer quatre rues et à ouvrir des gymnases d'accueil. Des habitants témoignent d'une situation inédite, avec des maisons inondées et des dégâts matériels importants. La tempête a provoqué des pluies et des vents violents sur le nord-ouest de la France, entraînant des inondations et des coupures de courant.

Lire la suite »

Pierre Palmade en Prison : Un Régime Spécial Qui Fait grincer des DentsPierre Palmade, condamné à cinq ans de prison pour un accident de la route mortel, est détenu à Bordeaux-Gradignan. Ses conditions de détention, incluant un isolement renforcé et une alimentation particulière, suscitent des tensions au sein du personnel pénitentiaire.

Lire la suite »

Le chercheur japonais qui voulait faire repousser des dentsRÉCIT - Une équipe de l’hôpital d’Osaka a développé un anticorps censé stimuler la pousse des dents, et lancé un premier essai clinique.

Lire la suite »