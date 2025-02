Dénonciation de la Fast Fashion : Des militants interpellent Emmanuel Macron

Des militants de plusieurs associations environnementales et de la mode se sont réunis devant la préfecture des Bouches-du-Rhône pour dénoncer les pratiques de la fast fashion et les politiques de Christophe Castaner, président du Grand port de Marseille et conseiller RSE au sein de Shein. Ils appellent à la régulation de ce secteur et à des mesures concrètes pour lutter contre ses impacts négatifs sur l'environnement et la société.

Devant la préfecture des Bouches-du-Rhône, une vingtaine de militants de différentes associations environnementales et de la mode s'est rassemblée pour dénoncer les impacts négatifs de la fast fashion . Leur objectif était notamment de mettre en lumière le rôle ambigu de Christophe Castaner, président du Grand port de Marseille et conseiller RSE au sein de Shein, une grande marque de fast fashion .

Les militants accusent Castaner de profiter de son ancien poste de ministre pour faire du lobbying en faveur de cette entreprise, alors que Shein est elle-même pointée du doigt pour ses pratiques environnementales et sociales douteuses. \ « Il nous fait croire qu'il aide cette grande entreprise de mode jetable à évoluer vers la transition. Mais il se sert de son ancien rôle de ministre pour faire du lobbying pour cette marque », affirme Anne, représentante de la Fask, une association qui défend la production textile de la région. \ Le rassemblement s'inscrit dans une période cruciale pour la lutte contre la fast fashion, alors que la loi visant à réguler ce secteur doit être votée au Sénat le 26 mars. Les participants souhaitent maintenir la pression sur les décideurs politiques et industriels pour qu'ils prennent des mesures concrètes pour limiter les dommages causés par la fast fashion. « Il faut faire passer le message aux politiques et à l'industrie car ce sont à eux d'agir. Individuellement, on ne pourra réduire que 25% de la pollution. Le reste des efforts, c'est aux décideurs et aux producteurs de les faire, c'est pour ça qu'il faut les interpeller », déclare un participant. Les militants insistent sur le fait que la fast fashion a des conséquences non seulement environnementales, mais aussi sociales. L'industrie textile représente 8% des émissions de gaz à effet de serre, un chiffre qui risquerait d'augmenter avec la consommation démesurée de vêtements de mauvaise qualité encouragée par la fast fashion. De plus, les conditions de travail dans cette industrie sont souvent inhumaines, et la production massive de vêtements à bas prix a contribué à la fermeture de nombreuses industries françaises. L'année dernière, 95% des vêtements vendus en France étaient importés





lamarsweb / 🏆 35. in FR

Fast Fashion Lutte Contre La Fast Fashion Environnement Mode Responsabel Exploitation Du Travail

France Dernières Nouvelles, France Actualités

