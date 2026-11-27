Denitsa Ikonomova, quadruple gagnante de Danse avec les stars, évoque son défi post-partum et sa relation avec François Alu après la naissance de leur fille en novembre 2024.

Denitsa Ikonomova, célèbre chorégraphe et quadruple gagnante de l'émission Danse avec les stars, revient publiquement sur la période difficile qu'elle a traversée après la naissance de sa fille en novembre 2024. Cette arrivée, fruit de son union avec le danseur étoile François Alu, a bouleversé son quotidien et déclenché une période de réadaptation personnelle intense.

La danseuse de 46 ans, qui a remporté le trophée de la compétition à quatre reprises depuis ses débuts en 2012, a admis lors d'une récente interview sur France 5 s'être largement oubliée pendant la grossesse et les premiers mois de la vie de l'enfant. Elle confie avoir été submergée par les nouvelles responsabilités maternelles, laissant de côté ses propres besoins et son identité individuelle au profit de l'épanouissement de sa progéniture.

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Un post-partum complexe et une perte d'identité

Denitsa Ikonomova a décrit son expérience du post-partum comme étant particulièrement délicate, mettant en lumière la difficulté de se réinventer après l'arrivée d'un bébé. Elle a reconnu avoir senti son identité personnelle s'effacer, se retrouvant presque exclusivement définie par son rôle de mère. Cette transition brutale a nécessiter une longue période d'adaptation pour retrouver un équilibre entre sa vie professionnelle active et sa vie familiale.

La chorégraphe a souligné qu'il lui a fallu du temps pour accepter que son rôle changeait fondamentalement. Elle a expliqué qu'elle se sentait souvent dépassée par les nouvelles exigences de la parentalité, qui demandent une discipline et une planification rigoureuses, bien loin de son habitude de vivre spontanément et au jour le jour. Ce choc des réalités a marqué un tournant significatif dans sa perception de soi.

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Redécouvrir soi-même par le sport et la discipline

Pour surmonter cette période de flottement, Denitsa Ikonomova a décidé de mettre en place des routines strictes pour se recentrer sur elle-même. Elle a notamment repris le sport intensément, considérant cela comme essentiel pour maintenir une image positive à transmettre à sa fille. Pour elle, être un modèle pour son enfant signifie montrer qu'il est possible de continuer à prendre soin de soi tout en étant une bonne mère.

Un exemple concret de cette démarche de reconstruction personnelle s'est manifesté en août 2026, lorsque la danseuse a relevé un défi physique ambitieux. Elle a tenté de gravir le mont Ventoux en moins de trois heures, s'inspirant du Tour de France féminin. Cette performance sportive témoigne de sa volonté de reprendre le contrôle de son corps et de sa vie, tout en restant fidèle à son esprit compétitif.

Négocier la co-parentalité avec François Alu

La gestion de la vie familiale avec François Alu, père de sa fille, représente également un aspect central de son récit. Denitsa Ikonomova a confessé qu'ils s'embrouillaient assez souvent, notamment en raison de leur passion commune pour la danse qui créait parfois des tensions ou des malentendus. Ces conflits, bien que courants dans les relations complexes, ont ajouté une couche de complexité à l'organisation de la garde et de l'éducation de l'enfant.

Néanmoins, la chorégraphe a insisté sur le fait que l'amour était la force motrice qui leur permettait de surmonter ces obstacles. Elle a affirmé que, malgré les sacrifices financiers et émotionnels que cela impliquait, ce n'était pas vécu comme une peine par rapport à l'amour immense ressenti pour leur fille. Cette perspective positive a été cruciale pour stabiliser leur relation de co-parents.

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Une leçon de résilience pour les nouvelles mamans

En partageant ces confidences, Denitsa Ikonomova offre un témoignage précieux sur les défis silencieux de la maternité, même pour les femmes accomplies professionnellement. Son histoire met en lumière l'importance de ne pas négliger son bien-être mental et physique après l'accouchement. Elle encourage les autres mères à trouver leur propre équilibre et à accepter que la transition vers la maternité est un processus graduel qui demande du temps et de la bienveillance envers soi-même.

La prise de parole de la quadruple gagnante de Danse avec les stars souligne également la nécessité d'une approche réaliste de la parentalité. En admettant ses propres vulnérabilités et ses erreurs, elle contribue à désacraliser l'image de la mère parfaite. Son parcours de résilience, caractérisé par la reprise progressive de ses activités et la négociation constante avec François Alu, sert d'inspiration pour ceux qui traversent des périodes similaires de doute et de reconstruction.