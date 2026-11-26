Denitsa Ikonomova révèle les défis de sa maternité avec François Alu. La danseuse partage son parcours de guérison personnelle et ses conseils pour les jeunes mamans.

Denitsa Ikonomova, la célèbre danseuse et chorégraphe bulgaro-canadienne, revient publiquement sur une période charnière de sa vie. Un an après l'arrivée de sa fille, issue de sa relation avec le danseur François Alu, l'artiste a choisi de s'exprimer avec une honnêteté rare. Elle a partagé ses expériences personnelles lors d'un entretien accordé à Alban Pellegrin dans le podcast de l'émission Voici.

Révélation sur la transition maternelle difficile

Denitsa Ikonomova, née le 18 janvier 1987 à Kyoustendil en Bulgarie, admet avoir traversé une période de grande difficulté personnelle. Dans cette interview, elle confie que la transition vers la maternité ne s'est pas faite avec évidence. Elle reconnaît avoir ressenti une perte d'identité profonde durant cette phase initiale.

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La danseuse précise qu'elle s'est sentie complètement oubliée durant cette période. Elle décrit cela comme un moment où elle a disparu derrière son nouveau rôle. Cependant, elle souligne que cette expérience n'était pas vécue comme une obligation pesante, mais plutôt comme un choix motivé par l'amour.

L'équilibre entre amour maternel et identité propre

Aujourd'hui, Denitsa Ikonomova explique qu'elle se retrouve petit à petit. La femme qu'elle est en dehors de son rôle de mère revient progressivement au premier plan. Elle insiste sur le fait que cet équilibre est essentiel pour le bien-être de toute la famille.

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La danseuse, qui a participé à l'émission Danse avec les stars sur TF1 dès 2012, utilise son expérience pour sensibiliser le public. Elle rappelle que les parents ont une responsabilité envers eux-mêmes tout en s'occupant de leur enfant. Selon elle, la démarche doit être guidée par la volonté de bien faire plutôt que par le sacrifice.

Conseils pour le bien-être des jeunes mamans

Denitsa Ikonomova adresse un message clair aux autres femmes. Elle estime qu'il est inutile de se sacrifier entièrement car l'enfant a besoin de parents épanouis. Si les parents ne sont pas bien avec eux-mêmes, cela affecte la dynamique familiale globale.

Elle suggère de continuer à prendre soin de soi et à faire des activités que l'on aime. Selon la chorégraphe, montrer à son enfant que l'on peut continuer à vivre pleinement est une leçon précieuse. L'enfant a besoin de nous, mais cette relation ne doit pas étouffer l'identité individuelle.

Parcours artistique et reconnaissance publique

Le parcours de Denitsa Ikonomova avant la maternité était déjà marqué par la réussite. Elle a intégré la troupe professionnelle D'pendanse pour une tournée en 2015. Elle a également remporté la saison 7 de Danse avec les stars avec Laurent Maistret.

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Sa présence médiatique reste forte depuis sa révélation sur TF1. Les photos partagées sur les réseaux sociaux ont suscité des messages de soutien mais aussi d'inquiétude de la part des fans. Cette transparence actuelle marque un tournant dans la façon dont elle aborde sa vie privée.