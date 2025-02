Denis Shapovalov, De Retour Triumphant Après une Saison de Doutes et de Douleurs

Le Canadien Denis Shapovalov remporte l'ATP 500 de Dallas, marquant un retour spectaculaire au plus haut niveau après une saison 2024 marquée par les blessures. Il bat successivement trois joueurs du top 10, confirmant son potentiel et son ambition de conquérir de nouveaux titres.

Sacré à l' ATP 500 de Dallas dimanche après avoir battu trois membres du top 10 , le Canadien Denis Shapovalov grimpe à la 32e place mondiale et joue enfin sans douleurs. Il peut désormais rêver à de plus grands titres. Trois membres du top 10 , un titre et 22 places gagnées au classement ATP , le bilan de la semaine de Denis Shapovalov est brillant.

Sacré à l'ATP 500 de Dallas dimanche, après avoir battu successivement Taylor Fritz, Tomas Machac, Tommy Paul et Casper Ruud, le Canadien revient enfin au plus haut niveau après une saison 2024 galère. Gravement touché au genou en juillet 2023, l'ancien 10e mondial a longtemps souffert avant de regagner un titre à Belgrade en novembre dernier. Entraînés par Janko Tisparevic, il est désormais de retour à la 32e place et peut se projeter sur une belle année 2025. Elle aurait pourtant pu ne pas exister, car sa blessure aurait pu lui coûter sa carrière. « Tout le monde a fait de grands efforts pour que je revienne à la compétition et que je sente la confiance nécessaire dans mon genou pour donner le meilleur de moi-même », a-t-il expliqué en conférence de presse. Il y a eu des moments où j'ai douté de pouvoir continuer à jouer au tennis, donc ce titre signifie beaucoup pour moi parce que j'ai traversé une période où jouer au tennis sans trop de douleurs était impossible. » « Je suis en mesure de vaincre à nouveau les meilleurs joueurs ». Plus tôt dans la semaine, Denis Shapovalov avait déjà évoqué les doutes qui occupaient son esprit. « Je ne savais pas si j'allais revenir sur un court de tennis, si j'allais revenir tout court. Parfois j'avais de bonnes journées, parfois je ne pouvais même pas marcher parce que mon genou me faisait mal », a-t-il témoigné. Désormais revenu à son meilleur niveau, le Canadien, victime d'une petite grippe qui a gâché le premier mois de sa saison, a retrouvé son tennis offensif et attrayant qui a fait son succès. « Je sais que je dois baser mon tennis sur l'agressivité et le contrôle des points, mais j'essaie d'être plus intelligent dans le choix de mes coups, a-t-il toutefois tempéré. La confiance est essentielle pour y arriver, et la victoire de cette semaine contre Fritz m'a permis de constater que je suis en mesure de vaincre à nouveau les meilleurs joueurs. » La tournée américaine pourrait confirmer cette tendance





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tennis ATP Shapovalov Dallas Victoire Retour Blessure Top 10

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Denis Shapovalov s'impose à Dallas et remporte son premier titre ATP 500Le Canadien Denis Shapovalov a remporté l'ATP 500 de Dallas en battant Casper Ruud en finale. Ce troisième titre sur le circuit est une victoire importante pour le joueur de 25 ans, qui confirme son retour en forme après une période difficile.

Lire la suite »

Le Retour Triumphant des Légendes AutomobilesL'industrie automobile se tourne vers le passé avec un engouement pour les modèles classiques. De la Volkswagen New Beetle à la Renault R5, en passant par l'Alpine 290 et la Mini, les marques revisitent leurs icônes automobiles avec un succès fulgurant.

Lire la suite »

Le Retour Triumphant des Nike P-6000 : Style, Confort et TendancesLes Nike P-6000, icônes des années 2000, font leur grand retour en 2023 avec un style unique, un confort inégalé et une légèreté remarquable. Découvrez pourquoi cette paire de chaussures est devenue un incontournable et profitez de l'offre exclusive sur le site officiel de Nike.

Lire la suite »

Retour Triumphant de Thierry Baron du Championnat du Monde de Nage en Eau GlacéeThierry Baron, nageur Lotois passionné, a participé au championnat du monde de nage en eau glacée à Molveno, en Italie. Malgré les conditions difficiles, avec une température de l'eau avoisinant les 1,7 degrés, il a réussi à accomplir son objectif de six nages, remportant des places honorables dans plusieurs épreuves.

Lire la suite »

MMA : le combattant Benoit Saint-Denis, bientôt de retour dans l’octogone ?L’ancien membre des forces spéciales, pratiquant de la discipline depuis 2019, était invité par un concessionnaire automobiles de Sainte-Bazeille, mercredi

Lire la suite »

Retour des années 2000 : les baskets Nike P-6000 font leur grand retour !Les baskets Nike P-6000, phares des années 2000, reviennent en force et séduisent une nouvelle génération avec leur style unique et leur confort inégalé. Disponible à moins de 110 euros sur le site officiel Nike, cette paire rétro futuriste se démarque par son empeigne en mesh et cuir, ainsi que par sa semelle épaisse et crantée inspirée du running. Les acheteurs ont été nombreux à être conquis par ce modèle, lui attribuant une note de 4,8/5. Profitez de l'offre du moment et offrez-vous la paire P-6000 à 109,99 euros sur Nike.

Lire la suite »