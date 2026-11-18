Denis Ménochet joue un président français face à une crise nucléaire dans le film d'Alexandre Smia, explorant la solitude du pouvoir et la responsabilité.

Le thriller intitulé Plus que jamais d'actualité sort en salles le 18 novembre pour proposer une immersion brutale dans les couloirs de l'Élysée. Denis Ménochet, comédien de cinquante ans, endosse le costume du président de la République française au cœur d'une crise nucléaire imminente. Le réalisateur Alexandre Smia a conçu ce film pour explorer la solitude absolue d'un homme confronté à la décision ultime, celle d'appuyer sur le bouton rouge ou de préserver la paix mondiale.

Ce projet cinématographique met en scène un dirigeant reclus dans le bunker antiatomique, seul avec une poignée de conseillers clés pour évaluer les menaces. Le film explore les mécanismes internes du pouvoir et la pression psychologique exercée sur les décideurs lors d'une crise existentielle. L'œuvre cherche à comprendre le sens de la responsabilité sous toutes ses formes, loin des clichés sur la présidentialité ou l'ambition politique classique.

Also read NST remporte deux victoires à la Route du Rhum 2026

Une documentation rigoureuse du PC Jupiter

Pour incarner ce rôle, Denis Ménochet a effectué un travail approfondi sur les protocoles nucléaires français et l'histoire du bunker. Il a étudié l'institution et l'héritage laissé par Charles de Gaulle dans les années 1960 pour saisir la profondeur des enjeux. Le comédien a refusé d'imiter un président spécifique, préférant puiser son inspiration dans le courage de De Gaulle et la solitude inhérente au commandement militaire.

Le scénario, écrit au cordeau, ne laissait aucune marge de manœuvre créative sur les dialogues ou les actions. Alexandre Smia s'est longuement documenté en rencontrant des personnes ayant siégé dans ce centre de commandement lors d'autres crises. L'objectif était de proposer une anatomie réaliste de la prise de décision nucléaire en France, sans altérer une seule virgule du texte initial pour garantir l'authenticité du récit.

Advertisement

Les enjeux démocratiques et géopolitiques

Le film prend une résonance particulière dans le contexte géopolitique actuel, marqué par la guerre en Ukraine. La France reste la seule membre de l'Union européenne à siéger au Conseil de sécurité des Nations unies et à posséder l'arme nucléaire. Cette position stratégique unique place le prochain élu de la République en avril dans une responsabilité historique directe concernant la dissuasion.

Denis Ménochet souligne l'importance de ce sujet dans le débat public, surtout à quelques mois d'une présidentielle. La France est la quatrième puissance nucléaire mondiale, et la décision d'utiliser cette arme relève exclusivement du chef de l'État. Le cinéma cherche ici à créer une discussion nuancée sur des questions complexes, sans alarmer mais en incitant à la réflexion sur les conséquences d'une guerre nucléaire.

L'héritage de De Gaulle et la solitude du pouvoir

La figure de Charles de Gaulle sert de référence historique majeure pour comprendre l'architecture du pouvoir présidentiel. Le personnage incarné par Denis Ménochet partage certaines épreuves personnelles avec le général, bien que le film évite de surligner ces parallèles de manière explicite. Cette approche laisse aux spectateurs la liberté d'interpréter les résonances historiques et personnelles de la crise vécue à l'écran.

Les avant-premières ont démontré l'impact fort du film, avec des salles restant remplies pendant une heure et demie après le générique. Le public, notamment lors de la tournée à Lyon, a exprimé le souhait de discuter de ces thèmes avec ses proches. Cette réaction confirme la pertinence du sujet et la capacité du cinéma à aborder des réalités politiques et militaires souvent considérées comme trop techniques ou éloignées du quotidien.