En Elite 2, Denain bat Fos-sur-Mer (94-73) et Hyères-Toulon s'impose à Quimper (95-79) grâce à des performances record d'Axel Julien.

Le samedi 21 novembre marque une rupture significative dans le championnat de Betclic ELITE 2. Deux clubs varois et nordistes, Denain Basket Club et Hyères-Toulon Var (HTV) Basket, ont remporté des victoires décisives en déplacement, modifiant sensiblement la dynamique de la 11e journée avant la trêve internationale. Ces succès extérieurs permettront aux équipes d'aborder l'interruption de la compétition sur une note positive, consolidant leurs positions respectives au classement.

Denain stoppe sa série noire face à Fos Provence

Après quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues, le Denain Basket Club a retrouvé le goût de la victoire en écrasant Fos Provence Basket sur le score de 94 à 73. Cette prestation dominatrice met fin à une série noire qui inquiétait les supporters nordistes. Les Dragons, menés à la pause 51 à 45, ont imposé leur rythme dès la reprise avec un troisième quart-temps sans appel où ils ont inscrit 18 points contre seulement 5 pour leurs adversaires.

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L'expérience et la force intérieure de Denain ont fait la différence sur le parquet fosséen. L'ailier fort varois a été le moteur de cette offensive dévastatrice, terminant la rencontre avec 26 points inscrits sur 15 tentatives réussies, dont cinq tirs à trois points sur huit essais. Avec une évaluation finale de 23, il a littéralement martyrisé la défense locale, démontrant une efficacité redoutable en fin de partie.

Record historique pour Axel Julien à Hyères-Toulon

De son côté, Hyères-Toulon Var Basket a réussi l'exploit de battre Quimper Basket à l'extérieur sur le score de 95 à 79, alors que le team breton entamait une belle dynamique avec sept victoires lors de ses huit derniers matchs. Cette performance est devenue historique grâce au meneur Axel Julien, qui a livré une prestation de maître pour offrir le succès à son équipe.

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Le capitaine tricolore a distribué 15 passes décisives, battant ainsi son propre record de carrière qu'il détenait depuis sept ans avec 14 aides. Ancien de la JDA Dijon, Julien a pris le lead offensif pour offrir un véritable récital au public adverse. Sa capacité à orchestrer le jeu et à marquer a permis de briser la dynamique positive de Quimper, confirmant le statut de leader offensif du club varois.

Impact immédiat sur le classement de la Betclic ELITE 2

Ces deux victoires à l'extérieur modifient l'ordre établi avant la trêve internationale. Hyères-Toulon Var Basket s'installe dorénavant à la 9e place du championnat avec un bilan positif de six victoires pour cinq défaites. Pour Denain, cette victoire nette permet de stopper l'hémorragie et de recoller directement au pied du podium, à une seule victoire du trio de tête.

Le trio de tête est actuellement composé d'Antibes Juan-les-Pins, de Châlons-Reims et d'Orléans Loiret Basket. La lutte pour les places de playoffs s'intensifie, et ces résultats offrent aux deux clubs concernés une dynamique essentielle. Les supporters nordistes et varois peuvent désormais regarder vers la reprise avec optimisme, leurs équipes ayant su transformer la pression en performance collective.