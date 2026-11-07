Démolition du Memphis Coffee à Toulouse : Dates et Détails de la Disparition

Le fast-food Memphis Coffee, à Toulouse, sera rasé au premier semestre 2027 dans le cadre du projet SNCF Réseau. Retour sur l'histoire du site et les modalités de la démolition.

Le Memphis Coffee, établissement emblématique ouvert en 2013 le long de l'avenue des États-Unis à Toulouse, s'apprête à disparaître définitivement du paysage urbain. Après plusieurs mois d'abandon, le bâtiment, qui évoquait l'Amérique des années 1950 et la mythique Route 66 le long de l'ancienne nationale 20, est aujourd'hui en état de décrépitude avancée. La démolition est officiellement programmée pour le premier semestre 2027, marquant la fin d'une époque pour ce site particulier.

Détails techniques du projet de démolition

SNCF Réseau a confirmé que les opérations de démolition concernent plusieurs bâtiments situés à proximité du pont " Route de Lacourtensourt " sur l'ex-nationale. Ces structures ont déjà été acquises par l'établissement ferroviaire et les riverains, bien que peu nombreux, ont été informés de ces projets. L'opération s'inscrit dans une logique de libération des terrains pour permettre ultérieurement l'engagement des travaux de construction, conformément au planning établi. Les démolitions se dérouleront progressivement, de la fin novembre jusqu'au premier semestre 2027, au fur et à mesure des acquisitions foncières validées.

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État actuel du site et fermeture du restaurant

Depuis sa fermeture annoncée en 2025, le Memphis Coffee a lentement mais sûrement sombré dans l'oubli et la dégradation physique. Le bâtiment a été remuré pour empêcher toute intrusion et est devenu la cible de tags et de dégradations, notamment sur les portes vitrées d'entrée et certaines vitres brisées. Malgré cet état avancé, la publicité pour le " Menu Express " est encore visible sur une bâche devant l'ancien restaurant, tandis qu'un message de fermeture reste accroché sur la porte principale. Ce site, digne d'une exploration urbaine (URBEX), témoigne d'une pause brutale dans son activité commerciale, figée dans le temps depuis sa fermeture.

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Impact sur le quartier et prochaines étapes

La disparition du Memphis Coffee s'insère dans un projet plus vaste de transformation du paysage le long de l'avenue des États-Unis. SNCF Réseau rappelle que ces interventions sont nécessaires pour préparer les futures infrastructures. Les riverains concernés recevront un rappel officiel de l'opération dans les prochains jours. Cette phase de démolition préalable vise à sécuriser le site et à nettoyer le terrain avant le démarrage des travaux de construction majeurs, assurant ainsi le respect strict des délais impartis par le calendrier du projet d'infrastructure ferroviaire.