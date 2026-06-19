Démolition de l'église de Serqueux : le maire Thomas Hermand expose la chronologie et les motivations de la décision

Dans le contexte polémique entourant la destruction de l'église de Serqueux, le maire Thomas Hermand revient sur le long processus ayant conduit à cette issue, depuis les premières analyses en 2014 jusqu'au référendum et aux démarches administratives, tout en détaillant les efforts de recherche de financements et les mesures prises pour préserver le patrimoine symbolique de l'édifice.

Suite à la démolition de l'église de Serqueux et aux débats qu'elle a engendrés, Thomas Hermand , le maire de la commune, prend la parole pour défendre la position des élus municipaux et présenter sa vision de ce dossier complexe, marqué par des opinions parfois nostalgiques, en colère et, malheureusement, par certaines dérives malsaines.

Il a donc souhaité rappeler les faits et livrer sa version des événements. Cette décision de démolition n'est ni récente ni improvisée. Elle est le fruit d'un processus réfléchi et engagé depuis plus de dix ans, précise l'édile. Dès 2014, la municipalité a entamé une réflexion approfondie sur l'avenir du bâtiment, culminant avec l'élaboration d'un projet de réhabilitation dont le coût s'élevait à environ 950 000 euros hors taxes.

Face à ce montant exorbitant pour les finances locales, la commune a multiplié les démarches auprès de nombreuses institutions : associations de sauvegarde du patrimoine, Fondation du patrimoine, Mission Bern, élus nationaux et régionaux, services de l'État, Région Normandie, diocèse et observatoires spécialisés. Malgré ces efforts soutenus, aucun financement suffisant n'a pu être débloqué pour sauver l'édifice. L'église avait été fermée au public pour des raisons de sécurité impérieuses.

Les diagnostics successifs ont confirmé l'existence de désordres structurels profonds, nécessitant des travaux lourds et onéreux, au-delà des capacités financières de la commune. La municipalité avait l'obligation légale et morale de garantir la sécurité des habitants et des usagers. Elle ne pouvait prendre le risque de maintenir durablement au cœur du village un bâtiment fermé, dégradé et inaccessible, sans perspective réaliste de remise en état.

Conformément à l'engagement pris en 2020, la population a été directement consultée sur l'avenir de l'église par référendum. Ce vote a clairement exprimé une préférence pour la démolition. Après la désacralisation prononcée par le diocèse, l'État a officiellement désaffecté l'église par arrêté préfectoral du 23 juillet 2024. Le permis de démolir a ensuite été accordé en février 2026, après consultation de l'ensemble des services compétents et dans le respect strict des procédures administratives.

Concernant le devenir du terrain, le maire indique que la réflexion n'est pas encore arrêtée et qu'elle appartiendra au prochain conseil municipal, qui devra engager une concertation associant les habitants. De plus, et malgré des rumeurs infondées circulant notamment sur les réseaux sociaux, le maire a tenu à préciser qu'aucune précipitation ni volonté de détruire par principe n'ont guidé la municipalité. Un engagement ferme a été pris pour préserver la mémoire de l'édifice.

Les cloches, les vitraux, les plaques commémoratives ainsi que plusieurs éléments patrimoniaux significatifs ont été soigneusement déposés et conservés en vue d'être intégrés dans un futur espace mémoriel. Les objets affectés au culte ont, quant à eux, été restitués à la paroisse. La municipalité reconnaît parfaitement l'émotion légitime exprimée par celles et ceux qui ont vécu des moments importants de leur vie dans cette église.

Mais elle rappelle que cette émotion ne doit pas faire oublier les réalités techniques, financières et administratives auxquelles la collectivité a été confrontée, et qui ont rendu la démolition inévitable





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Église Serqueux Démolition Patrimoine Thomas Hermand Référendum Communal Réhabilitation Coûteuse Sécurité Bâtiment Préservation Mémoire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les travaux de démolition ont démarré dans le quartier de l'Hébrardie à CajarcLa commune de Cajarc a lancé les travaux de sécurisation du quartier de l'Hébrardie ce lundi 15 juin 2026. Avec l'objectif de redonner vie au centre-bourg.

Read more »

Thomas Ramos incertain pour la demi-finale : que changerait son forfait pour le Stade Toulousain ?Thomas Ramos est annoncé incertain avant la demi-finale de Top 14 contre le Racing 92. Un forfait priverait Toulouse de son homme fort, jamais absent en phase finale depuis 2017.

Read more »

EN DIRECT Coupe du monde 2026 : Le Ghana entre en lice sans Thomas Partey..…Suivez toute l'actualité de ce 18 juin de Coupe du monde 2026 avec notre nouveau live « 20 Minutes »

Read more »

Angleterre: la causerie de Thomas Tuchel à la mi-temps décisive face à la CroatieL'Angleterre a renversé la situation face à la Croatie grâce à un discours de Thomas Tuchel à la mi-temps, rappelant l'importance de la motivation et des ajustements tactiques pendant la pause. Harry Kane a souligné l'impact de cette causerie.

Read more »