Démocrates reconquièrent le Congrès face à la défaite républicaine

Les démocrates reprennent le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, infligeant un revers majeur à Donald Trump et aux républicains lors des élections de mi-mandat.

Donald Trump fait face à un revers politique majeur alors que les électeurs américains sanctionnent le Parti républicain lors des élections de mi-mandat. Les projections médias confirment la perte du contrôle de la Chambre des représentants par les Républicains, profitant aux Démocrates. Ce résultat s'accompagne d'une perte de majorité au Sénat, marquant un changement d'équilibre significatif au sein du Congrès américain.

Reprise du pouvoir législatif par les Démocrates

Le Parti démocrate a reconquis la totalité du Congrès américain, selon les projections des grands médias nationaux. Après s'être emparé de la Chambre des représentants, le camp de l'opposition a remporté des sièges cruciaux au Sénat. Cette victoire permet aux Démocrates de restreindre considérablement les prérogatives du président Donald Trump pour la fin de son mandat, mettant fin à l'ère de la domination républicaine sur les deux chambres.

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Victoires surprises dans les bastions républicains

Les résultats ont été particulièrement désastreux pour les Républicains dans des États traditionnellement acquis à leur cause. Au Texas, le sénateur démocrate James Talarico a vaincu Ken Paxton, allié proche de Donald Trump, mettant fin à plus de trois décennies de domination républicaine dans cet État. En Caroline du Sud, la démocrate Annie Andrews a remporté un siège contre Darline Graham, remplaçante de dernière minute du sénateur décédé Lindsey Graham, choisie par le président sortant.

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Réactions de Donald Trump et du leadership démocrate

Donald Trump a refusé d'endosser la responsabilité de cette défaite, affirmant sur sa plateforme Truth Social que les Républicains auraient "largement gagné" s'il avait figuré sur les bulletins de vote. Il a toutefois reconnu, lors d'un entretien avec Fox News, que la guerre en Iran a joué un rôle partiel dans ce revers électoral. De son côté, Hakeem Jeffries, chef des députés démocrates, a salué une "déroute" des extrémistes Maga et s'est engagé à poursuivre les responsables accusés de corruption.

Conséquences politiques et mécontentement économique

Ce désaveu massif est largement attribué au mécontentement des citoyens face à la hausse du coût de la vie. Les Démocrates arrivent au pouvoir avec la promesse de mettre fin à la "corruption sans précédent" selon eux, tout en limitant l'action exécutive du président Trump. Ces nouveaux équilibres de pouvoir redéfinissent l'agenda politique américain et marquent un tournant décisif dans la gestion des affaires nationales.