Démission collective du comité des fêtes de Tuffé pour revitaliser les Tufféeries

Le bureau entier du comité des fêtes de Tuffé a démissionné pour assurer une transition rapide vers les Tufféeries 2027 lors de l'assemblée générale du 27 novembre.

Le bureau en exercice du comité des fêtes de Tuffé a officiellement présenté sa démission collective en novembre 2026. Cette décision stratégique vise à permettre une restructuration rapide de l'organisation afin de préparer convenablement la prochaine édition des Tufféeries. La nouvelle équipe devra se mettre en place avant le 27 novembre lors de l' assemblée générale extraordinaire.

Stratégie de démission pour un renouveau organisationnel

Patrice Lemay, président de l'association, a confirmé que cette mesure n'était pas liée à des conflits internes ou à des tensions au sein du groupe. Au contraire, l'ambiance restait positive et l'équipe soudée durant cette période de transition. L'objectif est d'accélérer les procédures administratives pour constituer un nouveau bureau le plus rapidement possible. Cette méthode permet d'entamer dès maintenant les démarches nécessaires pour l'organisation des festivités de 2027.

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Ouverture vers de nouvelles idées et nouveaux membres

L'association souhaite intégrer des perspectives fraîches en ouvrant ses portes à toute personne motivée par la vie locale. La future équipe administrative devrait probablement mêler des membres expérimentés et de nouveaux bénévoles. Cette approche vise à éviter la stagnation tout en capitalisant sur le savoir-faire existant. Le comité espère ainsi maintenir la qualité des événements tout en apportant une dynamique nouvelle aux projets futurs.

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Impact financier et planification des prochaines étapes

La situation financière a connu une baisse due au succès limité de l'édition actuelle, ce qui réduit le budget disponible. Il n'y aura pas de grande vedette en tête d'affiche pour la prochaine édition, mais cela laisse plus de souplesse. Une assemblée générale extraordinaire est prévue le vendredi 27 novembre à 20h30 dans la salle polyvalente. Elle marquera officiellement la prise de fonction des nouveaux responsables et la définition de la stratégie.

Mobilisation des bénévoles et calendrier des événements à venir

Le repas annuel a été maintenu avec le stock existant pour honorer les 150 bénévoles ayant œuvré pour l'édition 2026. Le président a lancé un appel à la mobilisation générale pour assurer la continuité de l'association. Un loto de Noël sera organisé le 19 décembre à 14h dans la même salle polyvalente de Tuffé. L'événement proposera des lots variés incluant des chapons, des dindes et des bons d'achats de 40 à 1000 euros pour financer les activités futures.