Demi Moore : Un Come-Back Brillant à l'Écrin des Oscars

Demi Moore, icône du cinéma américain, a illuminé la soirée des pré-BAFTA à Londres avec une élégance intemporelle. Son année a été marquée par un triomphe avec son rôle dans le film « The Substance ». Ses récompenses, incluant un Golden Globe et un Critics Choice Award, confirment son statut de meilleure actrice et ouvrent la voie vers les Oscars.

Demi Moore a fait sensation le samedi 15 février lors de la soirée des pré- BAFTA à la National Gallery de Londres. L'actrice a attiré tous les regards dans un ensemble noir chic avec une jupe à plumes. À ses côtés, sa fille Scout Willis affichait une robe verte, et il était difficile de ne pas remarquer l'air de famille entre les deux femmes.

Lors de cette soirée prestigieuse, beaucoup de célébrités ont marché sur le tapis rouge : Felicity Jones et Isabella Rossellini, toutes deux nommées dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. Adrien Brody et Sebastian Stan, en lice pour le prix du Meilleur acteur, ont également foulé le tapis rouge. Demi Moore connaît une année exceptionnelle grâce à son rôle dans The Substance, un film qui lui a valu de nombreuses récompenses. Le 5 janvier dernier, elle remportait son premier Golden Globe, suivi d'un prix aux Critics Choice Awards. Sa performance lui a ouvert les portes des Oscars, où elle est nommée dans la catégorie Meilleure actrice. Ce succès a relancé sa carrière et certains évoquent même un 'come-back'. Une idée qui amuse la comédienne, comme elle l'a confié dans une interview à Paris Match publiée le 13 février : « C’est amusant d’entendre aujourd’hui parler de mon come-back (...) Mais je n’ai pas l’impression d’être partie à ce point. » Une consécration méritée Lorsqu’elle est montée sur scène pour recevoir son Golden Globe, Demi Moore avait confié son incrédulité face à cette reconnaissance tardive. Elle ne savait même pas quoi dire, car elle ne pensait pas gagner. L’artiste avait alors partagé une anecdote marquante de sa carrière, confiant qu’un producteur lui avait un jour dit qu’elle n’était qu’une “actrice à pop-corn”. Signifiant que les films dans lesquels elle était n’étaient pas ceux qu’on allait voir pour l’intrigue, mais pour manger du pop-corn. Alors que les BAFTA se dérouleront ce dimanche soir à Londres, tous les regards sont désormais tournés vers les Oscars, où Demi Moore pourrait décrocher la récompense ultime.





