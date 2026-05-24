Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Demi-finale retour du championnat de France de Nationale 2 : Stade Langonnais s'incline contre CS Vienne Rugby

Sport News

Demi-finale retour du championnat de France de Nationale 2 : Stade Langonnais s'incline contre CS Vienne Rugby
Stade Langonnais RugbyCS Vienne RugbyChampionnat De France De Normandie 2
📆5/24/2026 3:25 PM
📰actufr
35 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 99%

Le Stade Langonnais Rugby perd contre le CS Vienne Rugby en demi-finale retour du championnat de France de Nationale 2. Malgré un retour au score à la 35‴, les Isérois font face à une performance impressionnante du CS Vienne Rugby, qui s'impose finalement avec un score total de 51 à 36.

Le Stade Langonnais Rugby , dans le championnat de France de Nationale 2, perd contre le CS Vienne Rugby avec un score de 51 à 36 lors de la demi-finale retour.

Malgré un retour au score à la 35‴ (17-17), les Isérois font preuve d'erreurs individuelles qui leur valent la défaite. Les Rouge et Blanc tentent de se résorber mais demeurent derrière le score à la mi-temps, comptant 20 points pour Vienne et 24 points pour le Stade Langonnais. La seconde mi-temps est tendue avec une avance de 41-31 à la 20‴.

Malgré un rebond au score à la 10‴, un essai transformé pour Vienne à la 20‴ met l'équipe du Stade Langonnais dans le collant. Le scénario se resserre dans les dernières minutes, avec un carton jaune et une pénalité pour les Sud-Girondins. Si cette demi-finale s'était terminée aujourd'hui, Vienne aurait remporté le trophée

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

actufr /  🏆 1. in FR

Stade Langonnais Rugby CS Vienne Rugby Championnat De France De Normandie 2 Semi-Finale Return Erreurs Individuelles Avance De 15 Points Match Tendu Carton Jaune Et Pénalité Finaliste Éventuel CS Vienne Rugby Finale Programmée Dimanche À 15 H

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Stade Langonnais face à Vienne en demi-finale : les raisons d'être optimistes avant le match retourLe Stade Langonnais face à Vienne en demi-finale : les raisons d'être optimistes avant le match retourVainqueur de Vienne (14-8) lors de la demi-finale aller du championnat de France de Nationale 2, le Stade Langonnais ira en Isère avec la ferme intention de réaliser un exploit.
Read more »

Rugby : le CA Périgueux accueille la grande fête régionale du rugby fémininRugby : le CA Périgueux accueille la grande fête régionale du rugby fémininLes stades Rongiéras et Dantou accueillent 12 finales féminines de Nouvelle-Aquitaine, samedi 23 et dimanche 24 mai. Trois équipes de Dordogne joueront
Read more »

EN IMAGES Coupe de France 2026 : Du Stade de France à Lens et Bollaert, la …EN IMAGES Coupe de France 2026 : Du Stade de France à Lens et Bollaert, la …Le Racing Club de Lens a décroché sa première Coupe de France en battant Nice, vendredi soir au Stade de France
Read more »

Près de 1 500 pompiers attendus en Ariège pour le championnat de France, Saverdun et Mazères se préparent à vivre trois jours de rugby et de ferveur nationalePrès de 1 500 pompiers attendus en Ariège pour le championnat de France, Saverdun et Mazères se préparent à vivre trois jours de rugby et de ferveur nationaleLe 23e championnat de France de rugby des sapeurs-pompiers s’apprête à recevoir soixante-treize équipes en Ariège, soit près de 1 500 joueurs.
Read more »



Render Time: 2026-05-24 18:24:51