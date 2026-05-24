Demi-finale retour du championnat de France de Nationale 2 : Stade Langonnais s'incline contre CS Vienne Rugby

Le Stade Langonnais Rugby perd contre le CS Vienne Rugby en demi-finale retour du championnat de France de Nationale 2. Malgré un retour au score à la 35‴, les Isérois font face à une performance impressionnante du CS Vienne Rugby, qui s'impose finalement avec un score total de 51 à 36.

Le Stade Langonnais Rugby , dans le championnat de France de Nationale 2, perd contre le CS Vienne Rugby avec un score de 51 à 36 lors de la demi-finale retour.

Malgré un retour au score à la 35‴ (17-17), les Isérois font preuve d'erreurs individuelles qui leur valent la défaite. Les Rouge et Blanc tentent de se résorber mais demeurent derrière le score à la mi-temps, comptant 20 points pour Vienne et 24 points pour le Stade Langonnais. La seconde mi-temps est tendue avec une avance de 41-31 à la 20‴.

Malgré un rebond au score à la 10‴, un essai transformé pour Vienne à la 20‴ met l'équipe du Stade Langonnais dans le collant. Le scénario se resserre dans les dernières minutes, avec un carton jaune et une pénalité pour les Sud-Girondins. Si cette demi-finale s'était terminée aujourd'hui, Vienne aurait remporté le trophée





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Stade Langonnais Rugby CS Vienne Rugby Championnat De France De Normandie 2 Semi-Finale Return Erreurs Individuelles Avance De 15 Points Match Tendu Carton Jaune Et Pénalité Finaliste Éventuel CS Vienne Rugby Finale Programmée Dimanche À 15 H

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