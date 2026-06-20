Demetrius Ferreira : 'Le Brésil doit gagner et convaincre' après la victoire face à Haïti

L'ancien joueur de l'OM Demetrius Ferreira analyse la victoire du Brésil contre Haïti et insiste sur la nécessité pour la Seleçao de rassurer par son jeu après des débuts mitigés.

Demetrius Ferreira , ancien joueur de l'OM, estime que la Seleçao doit gagner mais aussi convaincre face à Haïti ! - 19/06. Après la victoire du Brésil contre Haïti , l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille Demetrius Ferreira a partagé son analyse.

Il souligne que la Seleçao, bien que victorieuse, doit désormais chercher à convaincre par son jeu après un match face au Maroc qui avait laissé quelques doutes. Cette victoire contre Haïti permet à l'équipe brésilienne de respirer et de retrouver une certaine sérénité en vue des prochains rendez-vous. L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la版本 originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brésil Haïti Demetrius Ferreira Seleçao After Foot

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brésil - Haïti du 19 juinNotre pronostic : le Brésil bat Haïti sans encaisser de but (1.58)

Read more »

Brésil - Haïti : un duel aux enjeux multiples dans le Groupe C de la Coupe du MondeLe Brésil, après un match nul décevant, doit se ressaisir face à une équipe d'Haïti motivée et sans complexe. Analyse des enjeux, des stratégies et de la configuration du groupe qui rend ce match crucial pour les deux équipes.

Read more »

Les compositions pour le match BrésilLe Brésil affronte Haïti dans une rencontre dont voici les compositions officielles des deux équipes

Read more »

Le Brésil s'impose face à Haïti et se rassure après le MarocLe Brésil a battu Haïti en amical et s'est préparé pour la rencontre contre le Maroc. Le joueur Demetrius Ferreira a déclaré que gagner contre Haïti leur permettra de respirer un peu plus tranquillement.

Read more »