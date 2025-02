Dembélé, la machine à buts du PSG : Luis Enrique amusé par sa performance

Ousmane Dembélé enchaine les performances exceptionnelles avec le PSG. Après un doublé face à Brest, son entraîneur Luis Enrique est conquis. L'attaquant français est devenu un véritable atout pour le club parisien, réalisant des statistiques impressionnantes.

Ousmane Dembélé a atteint l'âge de 27 ans pour réaliser l'exploit le plus important de sa carrière : rendre Luis Enrique divertissant voire agréable en conférence de presse. En effet, après la nouvelle masterclass de l'attaquant du PSG , auteur mardi d'un doublé contre Brest (0-3) validant quasiment dès ce match aller la qualification parisienne pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, son entraîneur espagnol a lancé une pique à son sujet.

Oui oui, UNE Pique DE LUCHO : « Demandez à Ousmane ce qu'il a exactement mangé à Noël ». Car les statistiques et le rendement visuel sont évidents : le « Dembouz » efficace et épanoui que l'on avait (à tort) imaginé dès la fin de l'été est réellement né en ce début d'année 2025. Quinze buts en neuf matchs en 2025 ! L'éclair vainqueur lors du Trophée des champions face à Monaco (1-0), un but hyper-clutch dans le succès aux allures de tournant contre Manchester City (4-2) alors qu'il n'était entré qu'à la reprise de la seconde période, un étincelant triplé à Stuttgart (1-4), ce doublé au Roudourou mardi, et des wagons d'autres buts en Ligue 1 (11 sur ses 6 derniers matchs !)… Les comptes sont clairs : sur cette nouvelle année, l'ancien croqueur en chef du Barça (mais aussi du PSG donc) en est à 15 buts en 9 rencontres officielles (toutes compétitions confondues). Soit déjà davantage, en même pas un mois et demi, que sur l'intégralité de chacune de ses neuf saisons professionnelles jusque-là (record à 14 buts en 2018-2019 avec Barcelone) ! « Lors des entraînements, on voit qu'il est en pleine confiance, reprend Luis Enrique. Quand j'étais plus jeune, je jouais à la PlayStation, et c'était typiquement le genre de joueur que j'aimais prendre, celui qui sait tout faire. Il était déjà bon l'année dernière et en 2025, il est encore meilleur. C'est un plaisir de voir que ses coéquipiers le cherchent et le trouvent. Il a un niveau excellent et un comportement irréprochable. » Oui oui, on parle bien d'Ousmane Dembélé, l'homme qui file vers le Ballon d'or 2025 avec ses 23 pions au total cette saison





