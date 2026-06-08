Dembélé et l'équipe de France : Dugarry et Rothen réclament plus d'épanouissement collectif pour les Bleus

Christophe Dugarry et Jérôme Rothen analysent les performances d'Ousmane Dembélé avec l'équipe de France. Les anciens joueurs estiment que le Parisien doit retrouver sa liberté et sa confiance, et que les Bleus doivent s'inspirer du modèle de jeu collectif du PSG pour réussir lors de la Coupe du monde 2026.

Christophe Dugarry et Jérôme Rothen ont rappelé ce lundi sur RMC qu' Ousmane Dembélé devait encore améliorer ses performances sous le maillot de l'équipe de France.

Mais les deux anciens joueurs font confiance à la star du PSG et des Bleus pour briller pendant la Coupe du monde 2026. Brillant sous les couleurs du PSG et désormais double tenant du titre de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé peine encore à reproduire pareilles performances sous le maillot de l'équipe de France. La faute peut-être à un positionnement différent chez les Bleus ainsi qu'à son épanouissement.

"Lui-même a dit que depuis une année, il y a un changement, un petit peu, de leadership sur le terrain avec beaucoup plus de liberté pour lui et pour d'autres. Surtout pour lui.

Ça veut dire que son statut a évolué et ça on le sait tous et on n'a pas besoin d'avoir été sur le terrain pour se rendre compte que la confiance et le talent d'Ousmane a vraiment évolué depuis une grosse année", a analysé Jérôme Rothen ce lundi dans l'émission. Régulièrement utilisé sur un côté afin de laisser la pointe à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé pourrait demander à être recentré ou à plus de mobilités entre talents offensifs.

Mais pour Jérôme Rothen, si le sélectionneur tricolore laisse cette possibilité à l'attaquant du PSG, il doit répondre présent sur le terrain.

"Il a un peu ouvert la porte à Ousmane pour qu'il retrouve sa liberté et surtout la confiance qu'il a en club au Paris Saint-Germain, afin qu'elle rejaillisse en équipe de France. Donc c'est à lui de saisir l'opportunité. Ousmane, on est les premiers à le dire, en équipe de France pour l'instant ce n'est pas la même éclate qu'avec le Paris Saint-Germain.

Mais on ne peut pas toujours dire que c'est de la faute du sélectionneur Didier Deschamps", a continué l'ancien joueur du PSG et de l'AS Monaco.

"C'est aussi lui (Dembélé). La pression en équipe de France quand tu mets le maillot de l'équipe de France, et tu as beau être Ballon d'or, ce n'est pas la même pression ni les mêmes coéquipiers donc il faut que tout le monde arrive à trouver le meilleur dispositif et la meilleure position possible pour s'éclater.

" "Je crois vraiment à la réussite de l'équipe de France à travers l'épanouissement total de Dembélé, d'Olise et de Doué plus que celui de Mbappé. " Et Jérôme Rothen d'ajouter:"Parce que Mbappé on sait, et en équipe de France on ne peut pas lui reproche d'être décisif et de marquer des buts ou de faire des passes décisives.

Par contre, les joueurs qui se greffent autour de lui et pour rendre l'équipe meilleure sans être dépendante de Mbappé, ils doivent prendre leurs responsabilités et être meilleurs. Didier Deschamps est parti dans cette optique-là et j'espère que les premières réponses on les aura vite dès les matchs de poule.

"Emballé par le niveau de jeu affiché par Ousmane Dembélé au PSG ces dernières saisons, Christophe Dugarry a aussi regretté de ne pas le voir afficher une telle confiance avec l'équipe de France. "C'est un magnifique joueur, j'aime sa discrétion, son humilité, son sourire. Il a une bonne tête. Sur le terrain il dégage son sens du collectif, sa capacité à se sacrifier pour les autres.

Dembélé c'est aussi ça, quand il a étoffé son jeu il a aussi montré qu'il était capable de défendre et d'aller au pressing ou de faire le travail de l'ombre, de décrocher et de se rendre disponible un peu partout sur le terrain", a assuré le champion du monde 1998 ce lundi sur RMC.

"Partir de l'idée que tout le monde doit prendre le flambeau et montrer qu'il est le plus fort, rapidement ça va me fatiguer cette histoire. Je pense que cette équipe de France brillera par son humilité. Je n'ai pas aimé la déclaration de Cherki où il a dit qu'on n'y allait pas pour gagner mais pour écraser les autres. Cela ne veut rien dire ça, ce n'est pas le foot ou le jeu collectif qu'on attend.

Et ce n'est pas ce qui fera gagner l'équipe de France, je ne crois pas en tout ça.

" Plutôt qu'une bataille entre talents pour savoir qui doit être le principal leader offensif,"Duga" aimerait voir les Bleus afficher la même recette que le PSG de Luis Enrique: jouer pour le collectif et prendre la lumière chacun son tour. "Je crois en l'humilité de chacun, à la capacité de chacun à courir et faire des efforts pour l'autre à un moment où il va perdre le ballon et où un joueur sera moins bien", a continué l'ancien attaquant tricolore.

"Sur les quatre ou cinq très très grands joueurs offensifs, deux ou trois arrivent à tirer le flambeau et que le match d'après ce sont deux ou trois autres… Il faut savoir se partager les tâches, savoir se partager le plaisir et la technique





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