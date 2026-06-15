Démantèlement d'un réseau criminel turc sur la Côte d'Azur : dix arrestations et 1,5 million d'euros saisis

Une opération conjointe de la gendarmerie de Marseille et du GIGN a conduit à l'arrestation de dix personnes membres d'un groupe criminel turc impliqué dans un trafic d'armes international. Les suspects, installés dans des villas de luxe, étaient armés et disposaient d'importants moyens financiers. L'enquête partie d'un contrôle douanier a permis de démanteler une organisation active à l'échelle européenne.

Les gendarmes de la Section de recherches de Marseille , appuyés par le GIGN , ont démantelé un réseau criminel international d'origine turque opérant sur la Côte d'Azur.

Dix personnes ont été interpellées le 9 juin 2026 dans les Alpes-Maritimes dans le cadre d'une enquête pour trafic d'armes international. Parmi les suspects, figure Cem E., considéré comme le bras droit de Necati Arabaci, une figure du crime organisé turc actuellement incarcérée. Les forces de l'ordre ont saisi près de 1,5 million d'euros d'objets et de véhicules de luxe, dont une Audi R8, ainsi que trois armes de poing, des munitions et plus de 30 000 euros en liquide.

L'enquête avait débuté il y a plus d'un an suite à un contrôle routier douanier où un automobiliste armé avait été intercepté. Les suspects, âgés d'une trentaine d'années pour la plupart et tous de nationalité turque, menaient un train de vie luxueux dans des villas de la Côte d'Azur. Neuf d'entre eux ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

Ce groupe, déjà actif dans plusieurs pays européens comme la Belgique ou l'Autriche, est considéré comme une organisation polycriminelle. Les autorités soulignent la rapidité de l'opération, neutralisant en quelques mois une structure criminelle internationale qui tentait de s'implanter dans la région





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