Démantèlement d'un atelier d'armes par impression 3D à Pau

Quatre hommes mis en examen après la découverte d'un atelier de fabrication d'armes létales par impression 3D à Pau. Les armes, des Glock modifiés, étaient vendues via Telegram et expédiées par colis postal. Deux suspects placés en détention provisoire.

Quatre hommes âgés de 17 à 21 ans ont été interpellés et mis en examen jeudi après le démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication d'armes létales par impression 3D à Pau .

Selon le parquet de Toulouse, cet atelier produisait des pistolets semi-automatiques de type Glock modifiés pour tirer des projectiles calibre 22 Long Rifle, destinés à alimenter un trafic local. Les armes étaient vendues entre 300 et 600 euros pièce via la messagerie cryptée Telegram, puis expédiées par colis postal.

L'enquête, menée par la police judiciaire de Toulouse avec le concours de celle de Pau, a révélé que les machines fonctionnaient depuis un garage loué à Soumoulou, tandis que les matières premières, commandées auprès d'une entreprise de Haute-Garonne, étaient stockées à proximité. Deux des mis en examen ont été placés en détention provisoire, et tous répondent d'infractions à la législation sur les armes.

Cette affaire met en lumière les nouveaux défis posés par l'impression 3D dans le domaine de la criminalité, où des technologies accessibles permettent de contourner les circuits traditionnels de fabrication et de vente d'armes. Les enquêteurs estiment qu'une trentaine d'armes auraient été écoulées avant l'intervention, mais le montant total des bénéfices reste inconnu.

Le parquet de Toulouse précise que seuls les ressorts métalliques et les percuteurs ne pouvaient pas être fabriqués par imprimante, ce qui montre une adaptation des trafiquants aux contraintes techniques. Les auditions se poursuivent pour déterminer l'étendue du réseau et d'éventuelles complicités. Cette découverte intervient dans un contexte où les autorités françaises renforcent leur surveillance des imprimantes 3D, notamment via la plateforme de signalement Pharos.

Les spécialistes en balistique ont déjà procédé à des tests sur les armes saisies, qui se sont révélées fonctionnelles et dangereuses. Le tribunal judiciaire d'Agen a été saisi de l'affaire, et l'instruction devrait durer plusieurs mois. En parallèle, une réflexion est en cours au niveau national sur la nécessité de réglementer plus strictement la possession d'imprimantes 3D haute température, capables de fondre des matériaux composites utilisés dans la fabrication d'armes.

Les quatre suspects, originaires du Béarn, n'avaient pas d'antécédents judiciaires majeurs, ce qui interroge sur la banalisation de cette technologie auprès de jeunes adultes. L'un d'eux, âgé de 17 ans, a été confié à un éducateur dans le cadre d'un contrôle judiciaire, tandis que les trois majeurs ont vu leur détention examinée. La vice-procureure de Toulouse, Lisa Bergereau, a souligné la gravité des faits, rappelant que la fabrication et la vente d'armes sont strictement interdites sans autorisation.

Elle a également appelé à une vigilance accrue des plateformes de commerce en ligne et des réseaux sociaux, où ces armes étaient proposées. Cette affaire rappelle que l'impression 3D, souvent perçue comme une technologie innovante et inoffensive, peut être détournée à des fins criminelles. Les autorités espèrent que cette opération servira d'avertissement et freinera l'essor des armes artisanales fabriquées par impression 3D, qui gagnent en popularité dans le milieu du trafic illicite.

L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels acheteurs et saisir les biens acquis grâce à ce trafic





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