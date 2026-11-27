Delphine Wespiser révèle sur Tout beau tout neuf qu'elle avait sollicité le groupe M6 pour animer un autre programme phare avant de rejoindre L'Île de la tentation.

Delphine Wespiser a livré une information surprenante concernant sa carrière télévisuelle lors d'une apparition récente. La chroniqueuse et ancienne Miss France 2012 a confirmé avoir tenté de rejoindre le groupe M6 pour animer un autre programme emblématique avant son engagement dans L'Île de la tentation.

Une tentative avortée au sein du groupe M6

Ce vendredi 27 novembre, Delphine Wespiser prenait place sur le plateau de l'émission Tout beau tout neuf, présentée par Cyril Hanouna. Dans le cadre d'un jeu, elle a partagé une anecdote peu connue de son parcours professionnel. La chroniqueuse a expliqué qu'elle avait sollicité la direction du groupe M6 dans le passé.

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Son objectif était d'intégrer un autre programme très populaire de la chaîne. Elle a reconnu que sa présence dans L'Île de la tentation n'était pas une évidence initiale. Selon ses propres dires, son intégration dans le projet actuel s'est jouée à peu de choses. Cette révélation souligne l'instabilité qui peut caractériser l'accès aux postes clés dans l'industrie du divertissement.

Une période difficile et un impact physique marqué

La participation de Delphine Wespiser à L'Île de la tentation a également eu des conséquences physiques notables sur sa santé. Elle a admis avoir pris entre 10 et 15 kilos durant le tournage de l'émission. Ce gain de poids temporaire illustre l'intensité des épreuves auxquelles sont soumises les participantes.

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Outre les défis physiques, l'ancienne reine de beauté a dû gérer ses propres émotions face aux couples. Elle a déclaré vivre cette aventure sentimentale avec sa compagne, Roger Erhartau, lancée en 2024. Cette expérience a nécessité une grande force intérieure pour rester objective et bienveillante envers les participants.

Des nouveautés majeures pour la prochaine saison

Delphine Wespiser a également évoqué les changements à venir pour les téléspectateurs de L'Île de la tentation. Le 26 novembre, elle a dévoilé un changement majeur dans la mécanique du jeu. Ces modifications visent à renouveler le format et à surprendre les candidats et le public.

La chaîne n'a pas encore annoncé la date de lancement officielle de cette nouvelle saison. Les fans devront donc patienter pour découvrir les détails de ces nouveautés. Delphine Wespiser a précisé que ces changements seront visibles à chaque émission. Elle a anticipé des réactions fortes, notamment une séquence où elle pleurerait intensément.

Une carrière télévisuelle en constante évolution

Parallèlement à son rôle dans L'Île de la tentation, Delphine Wespiser gère sa présence sur d'autres plateaux. Lundi 4 mai, elle avait annoncé sur Tout beau tout neuf qu'il s'agissait de sa dernière émission avec Cyril Hanouna. Cette décision marque une transition dans sa carrière médiatique.

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Sa trajectoire professionnelle reste marquée par des rebondissements. Elle a d'ailleurs été recalée de Danse avec les stars au profit d'une autre Miss France. Malgré ces événements, elle conserve une place importante dans le paysage télévisuel français, combinant humour et sincérité dans ses interventions.