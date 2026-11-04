Delphine Colas : Mariage à Chamonix en février 2027 et émotion pour Olivier

Delphine Colas annonce son mariage religieux avec Olivier à Chamonix en février 2027. La star de Familles Nombreuses s'émotionne sur leur parcours et la santé du père.

Delphine Colas, figure emblématique de l'émission Familles nombreuses , a officialisé les détails de sa cérémonie religieuse avec son époux Olivier. Le couple a fixé la date de leur union au mois de février 2027. Cette étape marque une nouvelle page importante après leur mariage civil célébré plusieurs années plus tôt.

Retour à Chamonix pour la cérémonie nuptiale

Le choix du lieu pour ce grand jour est tombé : Chamonix accueillera les invités des futurs mariés. Delphine Colas explique cette décision en affirmant que le couple se définit comme des enfants des Alpes. Olivier Colas nourrit une passion constante pour la montagne et le ski, ce qui rend cet endroit symbolique pour leur projet de vie commun.

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Spondylodiscite et épreuves de santé passées

Le chemin vers cette union a été semé d'obstacles majeurs liés à la santé d'Olivier Colas. Il souffre d'une spondylodiscite, une infection rare et grave touchant la colonne vertébrale. Cette pathologie avait contraint le couple à reporter précédemment leur mariage religieux. La période de traitement et de convalescence était difficile mais reste désormais derrière eux.

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Déclarations bouleversantes sur les réseaux sociaux

Le mardi 3 novembre, Delphine Colas a partagé une vidéo émouvante sur ses stories Instagram. Elle y évoque la perte d'un enfant lors de son dernier accouchement avant la notoriété télévisuelle. Son message souligne la résilience du couple face aux drames vécus et à la maladie chronique d'Olivier.

Préparatifs et annonces futures des Colas

Les préparatifs avancent progressivement dans la famille Colas. Delphine prévoit de livrer davantage de détails logistiques dans les semaines à venir. Les fans suivent également les actualités personnelles de la quadragénaire concernant d'éventuels projets familiaux ou médiatiques.