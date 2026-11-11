Dell Inspiron 15 à 699 € : remise massive, charge USB‑C universelle et garantie atelier pour le télétravail

Sous le chapitre du Black Month, Dell propose son Inspiron 15 à 699 €, offrant 31 % de remise et 315 € d'économie. L'appareil se distingue par une charge USB‑C universelle, une webcam Full HD intégrée, un clavier ergonomique AZERTY agrandi et une garantie enlèvement‑retour atelier de 12 mois incluant le transport en cas de panne. Le processeur Intel Core i5‑1334U de 13e génération, 16 Go de RAM DDR5, un SSD NVMe 512 Go et un écran Full HD 120 Hz assurent performance et fluidité, avec Windows 11 Famille préinstallé. La Tribune détaille également d'autres promotions du Black Month, allant de gants chauffants EKOI à un set LEGO AT‑AT façon pain d'épices avec figurine exclusive, en passant par un canapé bulle Serena, soulignant la variété des bonnes affaires de cette période.

Pendant le Black Month, Dell propose une offre exceptionnelle sur son ordinateur portable Inspiron 15. Au prix de 699 €, le modèle bénéficie d'une remise de 31 % par rapport à son tarif antérieur, ce qui représente une économie de 315 €.

Cette remise permet aux consommateurs de se procurer un poste de travail complet sans dépenses annexes inattendues. L'appareil est enfin équipé d'une charge USB‑C universelle qui accepte tout chargeur USB‑C disponible dans le foyer, allant de 27 W à 57 W, évitant ainsi l'achat d'un adaptateur propriétaire. La webcam Full HD intégrée est prête à l'emploi pour les visioconférences quotidiennes, et le clavier ergonomique agrandi AZERTY est conçu pour réduire la fatigue lors de longues sessions de frappe.

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Caractéristiques et garantie de l'Inspiron 15

Le 12 mois de garantie avec enlèvement‑retour atelier inclut une prise en charge du transport en cas de panne matérielle, offrant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire. D'un point de vue technique, l'Ordi dispose d'un processeur Intel Core i5‑1334U de 13e génération, doté de 10 cœurs, pour assurer un multitâche fluide lors de tâches bureautiques courantes.

Les 16 Go de RAM DDR5 permettent de naviguer entre de multiples onglets et applications sans ralentissements, tandis qu'un SSD NVMe de 512 Go réduit le temps de démarrage à quelques secondes. L'écran Full HD de 15,6 pouces, doté d'une fréquence de 120 Hz, offre un affichage net et fluide. Windows 11 Famille est préinstallé, prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte.

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En pratique, il suffit de brancher un chargeur USB‑C déjà présent à la maison pour démarrer immédiatement une visioconférence sans avoir à commander de périphérique externe supplémentaire. Le clavier n'est pas rétroéclairé, mais un lampadaire d'appoint peut être utilisé dans des environnements peu éclairés. Le Dell Inspiron 15 constitue ainsi un choix judicieux pour les télétravailleurs désireux de disposer d'un équipement de qualité sans frais imprévus.

Autres promotions du Black Month

En parallèle, la Tribune présente d'autres promotions de la même période, comme des gants chauffants EKOI à -60 % pour protéger les mains jusqu'à -12 °C, un set LEGO AT‑AT façon pain d'épices avec une figurine Dark Vador exclusive pris à -30 %, ainsi qu'un canapé bulle Serena de Morphea benefitant d'une réduction de 530 €. Ces offres illustrent la diversité des promotions disponibles durant le Black Month, allant de l'électronique grand public aux accessoires d'hiver.

Après avoir reçu l'information sur ces bonnes affaires, les consommateurs peuvent alors mieux planifier leur achat, en tenant compte des économies potentielles et du timing optimal, notamment concernant les équipements de travail, les jeux de construction ou les objets de confort domestique.