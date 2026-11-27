Le Dell 15 DC15250 passe à 529€ pour le Black Friday sur Amazon. Profitez de 16 Go de RAM, d'un écran 120Hz et d'un Core i5 pour un usage bureautique optimal.

Pour le Black Friday, le modèle Dell 15 DC15250 bénéficiant d'une configuration Core i5 et de 16 Go de mémoire RAM voit son prix chuter de 529 € chez Amazon. Cette offre représente une réduction de 70 € par rapport au tarif normal de 599 €, offrant ainsi un appareil nettement plus performant que la version entrée de gamme souvent épuisée.

Le Dell 15 DC15250 s'impose comme une option pertinente pour les étudiants et les professionnels du télétravail cherchant un équilibre entre polyvalence et accessibilité financière. Avec son processeur Intel Core i5-1334U et ses 16 Go de RAM DDR5, cet ordinateur portable garantit une fluidité supérieure pour les tâches quotidiennes.

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Architecture technique et performances processeur

Le Dell 15 DC15250 équipe un processeur Intel Core i5-1334U de treizième génération, une puce à 10 cœurs capable d'atteindre 4,6 GHz. Cette architecture basse consommation est associée à 16 Go de mémoire vive DDR5 et à un stockage SSD NVMe de 512 Go, sous l'OS Windows 11 Famille.

Le passage à 16 Go de RAM plutôt que 8 Go constitue l'avantage majeur de cette configuration spécifique. Cette capacité supplémentaire permet de maintenir plusieurs onglets de navigateur, des applications de visioconférence et des tableurs ouverts simultanément sans ralentissement perceptible.

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Qualité d'affichage et connectivité ergonomique

L'écran IPS Full HD de 15,6 pouces du Dell 15 DC15250 offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, doublant la fluidité visuelle par rapport aux dalles standards à 60 Hz. Son traitement mat est particulièrement adapté aux environnements lumineux, limitant efficacement les reflets gênants.

La connectivité complète inclut un port USB-C compatible Power Delivery, un HDMI, un lecteur microSD et un Wi-Fi 6 couplé au Bluetooth 5,3. Cette diversité de ports évite l'achat d'adaptateurs pour les périphériques externes.

Autonomie et design pour le télétravail

Avec une masse de 1,88 kg et une épaisseur de 1,9 cm, le Dell 15 DC15250 privilégie la polyvalence plutôt que la portabilité extrême des ultralégers. Le clavier intègre un pavé numérique et une touche d'accès direct à la calculatrice.

La webcam Full HD dispose d'un obturateur mécanique pour sécuriser les visioconférences, tandis que les charnières soulèvent légèrement le clavier pour améliorer l'ergonomie. La puce graphique Intel UHD Graphics reste adaptée aux jeux légers et au streaming vidéo.

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Comparaison tarifaire et disponibilité

Le Dell 15 DC15250 est vendu et expédié par Amazon avec une politique de retour prolongée jusqu'au 15 janvier 2027. Il coûte moins cher que la déclinaison Core 5 à 8 Go affichée à 629 €.

Cette version à 529 € demeure en stock ce jour du Black Friday. L'acheteur doit toutefois vérifier la compatibilité d'un chargeur externe, car le Dell 15 DC15250 est livré sans alimentation dans le carton. Cet appareil constitue le choix le plus raisonnable pour une durée de vie étendue sous Windows 11.