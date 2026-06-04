Deliveroo lance la 'Garantie but' pour les supporters de la Coupe du monde 2026

Deliveroo lance une opération appelée 'Garantie but' qui permettra à certains clients de rembourser leur commande si un but est marqué pendant la livraison. Cette opération est pensée pour les supporters qui seraient distraits au pire moment.

Pour la Coupe du monde 2026, Deliveroo lance une opération appelée 'Garantie but' qui permettra à certains clients de rembourser leur commande si un but est marqué pendant la livraison.

Cette opération est pensée pour les supporters qui seraient distraits au pire moment. Si un but est marqué pendant la livraison d'une commande, les clients concernés seront remboursés sous la forme d'un bon d'achat d'une valeur maximale de 30 euros. Deliveroo lance ainsi une manière originale de transformer la frustration d'un fan en coup marketing. Rater un but parce que le livreur sonne à la porte, c'est le cauchemar classique des soirées foot entre amis.

À l'approche de la Coupe du monde 2026, Deliveroo a décidé d'en faire une opération commerciale. L'offre sera encadrée par une limite de 30 euros sur le bon d'achat et concernera seulement les 500 premières demandes de remboursement. Cette étude indique que 48 % des Français auraient déjà raté une action décisive pendant un match pour avoir été contraints à quitter l'écran pour effectuer une tâche rapide.

La Coupe du monde 2026 approche, et les supporters sont déjà préparés pour le grand événement. Mais qu'est-ce qui les distrait pendant les matchs ? Selon une étude, 48 % des Français auraient déjà raté une action décisive pendant un match pour avoir été contraints à quitter l'écran pour effectuer une tâche rapide. C'est le cauchemar classique des soirées foot entre amis : rater un but parce que le livreur sonne à la porte.

Pour lutter contre cela, Deliveroo a décidé de lancer une opération appelée 'Garantie but'. Cette opération permettra à certains clients de rembourser leur commande si un but est marqué pendant la livraison. L'offre sera encadrée par une limite de 30 euros sur le bon d'achat et concernera seulement les 500 premières demandes de remboursement. Mais qu'est-ce qui motive les supporters à commander des repas pendant les matchs ?

Selon une étude, 48 % des Français auraient déjà raté une action décisive pendant un match pour avoir été contraints à quitter l'écran pour effectuer une tâche rapide. C'est le cauchemar classique des soirées foot entre amis : rater un but parce que le livreur sonne à la porte. Pour lutter contre cela, Deliveroo a décidé de lancer une opération appelée 'Garantie but'.

Cette opération permettra à certains clients de rembourser leur commande si un but est marqué pendant la livraison. L'offre sera encadrée par une limite de 30 euros sur le bon d'achat et concernera seulement les 500 premières demandes de remboursement





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