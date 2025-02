Delga passe son tour : Le maire de Toulouse se montre 'soulagé'

Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a annoncé qu'elle ne se présentera pas aux élections municipales de 2026 à Toulouse. Cette décision a été accueillie avec un certain soulagement par Jean-Luc Moudenc, le maire de la ville.

Jean-Luc Moudenc , le maire de Toulouse , a réagi hier à l'annonce de Carole Delga , présidente de la région Occitanie, de ne pas se présenter aux élections municipales de 2026 à Toulouse . « Comme je l’ai toujours dit, Carole Delga , comme présidente de la région, est une partenaire avec laquelle je coopère et continuerai à coopérer en faisant prévaloir l’intérêt général sur les différences politiques.

Et c’est ainsi aussi que je conçois ma relation avec Sébastien Vincini, le président du conseil départemental. Pour ma part, je travaille tous les jours pour Toulouse et les Toulousains. C’est là mon rôle. Et non de commenter les candidatures et les non-candidatures des uns et des autres. » Dans l’entourage de l’édile, on concède toutefois un certain 'soulagement'. Sébastien Vincini, président du conseil départemental de Haute-Garonne, a déclaré comprendre et respecter la décision de Carole Delga. François Briançon, numéro un du Parti socialiste en Haute-Garonne, pressenti pour être chef de file, voire à présent candidat officiel du PS aux municipales 2026 à Toulouse, a assuré que la présidente de la Région, qui lui a dit de vive voix hier, va maintenant 's’engager auprès de tous ceux qui veulent construire une alternance à Toulouse'.Le Parti socialiste avait déjà affirmé, notamment par la voix de Sébastien Vincini, qu’il ne se rangeait pas derrière la candidature de l’Insoumis François Piquemal. Contacté également pour commenter la décision de la présidente de Région, François Piquemal, candidat déclaré à la mairie de Toulouse, a déclaré : « Tout le monde savait que cette hypothèse de candidature n’était pas crédible. Une ville comme Toulouse mérite un engagement total. Notre priorité est d’écouter les Toulousaines et les Toulousains, et de leur proposer une autre vision pour Toulouse que celle, rétrograde, de M. Moudenc. Nous sommes toujours au travail pour convaincre de la possibilité d’une liste d’union de toutes les composantes du NFP dès le premier tour. » Lors de sa conférence de presse vendredi dernier, François Piquemal, tout en tendant officiellement la main à une hypothétique union de la gauche, a fait le distinguo entre les 'socialistes sincères' et les autres, dont, selon lui, Carole Delga.





