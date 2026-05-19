Délais médicaux : stablis pour certains, en décînement pour d'autres professions

Une étude menée par Doctolib et la Fondation Jean-Jaurès basée sur 234 millions de rendez-vous auprès de 80.000 professionnels de santé montre que les délais moyens pour obtenir un rendez-vous médical restaient relativement stables ces deux dernières années, tandis que les professions subissent des variations.

Trois jours pour le généraliste, 42 jours pour le cardiologue : les délais moyens pour obtenir un rendez-vous médical restés relativement stables ces deux dernières années, avec des disparités selon les professions et les territoires, d'après Doctolib et la Fondation Jean-Jaurès .

L'étude, partagée à l'AFP et Ici, le réseau des radios locales de Radio France, se base sur 234 millions de rendez-vous en 2025 auprès de 80.000 professionnels de santé utilisateurs de l'outil de gestion des rendez-vous de Doctolib. Pour les généralistes, les principaux indicateurs sont stables entre 2023 et 2025, à l'exception de la part des rendez-vous à plus de 7 jours qui augmente (+3 points à 35%), un signe de dégradation.

Mais, avertit l'étude, pour les généralistes comme pour toutes les spécialités, des chiffres nationaux peuvent cacher de fortes disparités géographiques. Entre 2023 et 2025, 47% des départements enregistrent une hausse des délais médian pour les généralistes, 49% restent stables, et seulement 4% connaissent une amélioration.

Coordination par la géographe Joy Raynaud, l'étude montre par ailleurs une dégradation des délais moyens chez les pédiatres (+1 jour, passés à 8 jours), chez les cardiologues (+1 jour, désormais 42 jours), les psychiatres (+1 jour, désormais 15 jours). Les dermatologues voient leur délai de rendez-vous s'améliorer (-3 jours), tout en restant à un niveau très élevé de 32 jours avec des écarts départementaux importants.

Idem chez les gynécologues, dont le délai diminue de 2 jours à 19 jours, malgré des 'déséquilibres structurels profonds'. Les sage-femmes, qui peuvent se substituer aux gynécologues pour les suivis ordinaires, ont l'avantage de présenter un délai de 12 jours. Mais c'est un jour de plus par rapport à 2023, malgré la démographie en hausse de la profession.

Parmi les professions aux évolutions favorables, les kinés voient leur délai médian rester stable à 6 jours, avec une part des rendez-vous à plus de 7 jours qui diminue. Les chirurgiens-dentistes passent à 10 jours (-1 jour). Et les ophtalmologues affichent une réduction record (-4 jours à 21 jours), grâce au renfort 'd'orthoptistes, opticiens, infirmières et assistants médicaux'.

L'étude montre des 'écarts départementaux considérables', comme en cardiologie où il faut compter 16 jours d'attente pour obtenir un rendez-vous à Paris contre 164 jours dans le Gers. Difficile toutefois de désigner les territoires qui cumuleraient toutes les difficultés, car 'chaque profession a sa propre géographie de l'accès aux soins, qui ne se superpose pas à celle des autres'





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