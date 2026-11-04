Déjà le Black Friday ? L'iPhone 17 Pro Max chute de 12 % sur Amazon

L'iPhone 17 Pro Max d'Apple affiche une baisse d'environ 12 % sur Amazon, soit près de 200 euros d'économies, un avant-goût possible du Black Friday.

En découvrant ce prix en pleine descente, certains internautes pourraient se demander si le Black Friday n'a pas déjà commencé. Sur Amazon, l'iPhone 17 Pro Max neuf ressemble de plus en plus à un cadeau de Noël anticipé.

Le smartphone, qui bénéficie du label Choix d'Amazon, voit son prix suivre une pente nettement descendante, avec une baisse d'environ 12 %. Cette réduction devrait accroître l'attrait du téléphone auprès d'un large public et, par conséquent, le nombre de commandes à expédier. Ce type d'opération intervient souvent en amont des grands événements commerciaux, lorsque les distributeurs cherchent à écouler leurs stocks et à attirer les acheteurs qui guettent les meilleures occasions.

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Baisse du prix iPhone 17 Pro Max

Selon le contenu publié par l'équipe shopping de BFMTV, la promotion représente près de 200 euros d'économies sur ce modèle très haut de gamme. Le téléphone reprend les codes de la gamme Pro d'Apple, à commencer par sa puissance, assurée par la puce Apple A19 Pro. Cette dernière permet une autonomie annoncée de 37 heures de lecture vidéo et fait fonctionner Apple Intelligence, qui propose de nombreuses fonctionnalités d'assistance au quotidien.

L'appareil est également proposé avec un stockage de 256 Go, une capacité généreuse pour conserver photos, vidéos, applications et fichiers sans devoir supprimer régulièrement des données. La finition Pro, très soignée, donne une impression de qualité premium, et l'écran de grande taille reste un atout pour la lecture, les jeux et le travail en mobilité. Pour un usage intensif, cette combinaison de performance et de capacité constitue un argument important face à des modèles moins équipés.

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Système photo et zoom optique 8X

La partie photographique n'est pas en reste. Le système comprend des caméras Fusion de 48 mégapixels ainsi qu'un zoom optique 8X, qui permet de cadrer des sujets éloignés avec une qualité jugée proche d'un appareil dédié. La fonctionnalité Center Stage maintient la personne filmée ou photographiée au centre de l'image, ce qui profite particulièrement aux selfies et aux appels vidéo.

Pour les photos de groupe, la reconnaissance faciale gagne encore en précision, limitant le risque qu'une personne soit oubliée sur le cliché. Pour les amateurs de vidéo, cette configuration permet de tourner des images nettes dans des conditions variées, ce qui en fait un outil polyvalent pour la création de contenus au quotidien.

Avertissement sur les prix et liens

Enfin, il faut rappeler que ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer à tout moment, notamment à l'approche des grandes opérations commerciales de fin d'année. BFMTV peut percevoir une rémunération lorsqu'un lecteur effectue un achat via les liens intégrés à l'article. Il est donc conseillé de vérifier le prix au moment de la commande.