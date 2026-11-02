Dégrèvement taxes foncières Dordogne sécheresse agriculteurs

La préfecture de la Dordogne annonce des dégrèvements fiscaux automatiques pour les agriculteurs touchés par la canicule, avec des taux précis et un report d'échéance.

Les services de l'État en Dordogne ont officiellement annoncé le dégrèvement automatique de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les exploitants agricoles. Cette mesure corrective vise spécifiquement les professionnels dont les cultures ont été gravement affectées par la canicule et la sécheresse estivales. La préfecture précise que ces ajustements fiscaux sont directement proportionnels à l'ampleur des pertes économiques constatées sur les exploitations locales.

Taux de dégrèvement par type de culture

La déclinaison locale du plan d'urgence Climat, adaptation, sécheresse, incendie (Casi) a été présentée par la préfète ce vendredi 11 septembre. Les taux appliqués varient selon la nature des productions agricoles concernées par la crise climatique. Pour l'ensemble des vergers, le taux de dégrèvement est fixé à 55 %. Les grandes cultures et les prairies bénéficient quant à elles d'un taux de 50 %.

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Les vignobles, secteur particulièrement sensible aux variations climatiques, se voient accorder un dégrèvement de 30 %. Ces pourcentages représentent une aide directe et calculée pour compenser une partie des dommages subis par les terres agricoles. Cette hiérarchisation permet de cibler les pertes selon leur impact spécifique sur chaque type de production végétale dans le département.

Soutien financier gouvernemental et fonds régional

Cette initiative fiscale s'inscrit dans le cadre plus large d'une enveloppe de 2,87 millions d'euros débloquée par le gouvernement pour la Dordogne. Le Périgord décroche ainsi 11 % du fonds d'urgence régional, se positionnant derrière le Lot-et-Garonne dans la répartition des aides disponibles. Ce financement public constitue un complément essentiel aux mesures fiscales mises en place par les services départementaux.

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L'objectif de cette mobilisation financière est de soutenir et relancer l'activité agricole après les aléas climatiques de cet été. La combinaison des aides directes et des allègements fiscaux cherche à stabiliser la trésorerie des exploitations sinistrées. Cette approche coordonnée vise à éviter les faillites tout en permettant une reprise progressive des investissements nécessaires à la reconversion ou à la reconstruction des parcelles endommagées.

Démarches administratives et nouvelles échéances

Les agriculteurs disposent d'une possibilité de faire valoir leur situation particulière si leurs pertes dépassent les taux standards retenus par les services de l'État. Ils peuvent alors demander un dégrèvement supplémentaire auprès du service départemental des impôts fonciers. Cette procédure exige impérativement la présentation de justificatifs attestant de la baisse de rendements enregistrée en 2026.

Parallèlement à ces mesures de correction fiscale, la date limite du paiement de la taxe foncière sur le foncier non bâti a été repoussée au 15 novembre. Ce report offre un répit financier temporaire aux exploitants qui doivent gérer la liquidité nécessaire à la survie de leurs entreprises agricoles. Cette extension de délai permet de prioriser les dépenses courantes avant de régler les obligations fiscales restantes.