Indignation après les graffitis sur la croix du Pic des Trois Seigneurs. Les montagnards et les randonneurs réclament le respect du patrimoine pyrénéen et condamnent ces actes de vandalisme.

Des inscriptions et des graffitis recouvrent désormais la croix métallique du pic des Trois Seigneurs, située dans le département de l' Ariège, provoquant une vive réaction au sein de la communauté des randonneurs et des passionnés de montagne. Ce sommet pyrénéen, qui culmine à 2 199 mètres d'altitude, a vu son point de repère historique s'alourdir de tags blancs, une dégradation perçue comme une atteinte au patrimoine naturel et culturel de la région.

L'appel au respect du patrimoine

L'indignation a été lancée par une randonneuse sur la plateforme Facebook, qui a partagé des photographies montrant la croix largement couverte d'écritures, accompagnées d'un message ferme dénonçant le manque de respect pour les lieux traversés. Elle affirme que la seule trace légitime à laisser en montagne est celle des pas du randonneur et précise que sa démarche ne vise pas un débat théologique mais bien la préservation de l'intégrité des sites, comparant cette dégradation à ce qu'elle subirait face à n'autres sculpture, comme celle d'un éléphant.

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Réactions partagées des internautes

La publication a suscité de nombreuses réactions, la majorité des internautes soutenant la position de la randonneuse en rappelant l'importance de respecter le travail de ceux qui ont porté et installé ces symboles. Certains commentaires soulignent que peu importe les convictions personnelles, il convient de ne pas griffer ou détruire ces croix, tandis que des voix plus nuancées rappellent que certaines inscriptions sur la roche datent des années 1950 ou que la pose initiale de la croix peut elle-même être vue comme une altération du paysage naturel originel.

La position des Isards de la Barguillère

Jean-Claude Rivère, président de l'association Les Isards de la Barguillère, a rejoint cette prise de position en exprimant sa profonde tristesse face à ces dégradations qui s'accumulent sur les sommets pyrénéens. Il se souvient avoir été porteur de croix en 1999 aux côtés du célèbre pyrénéiste Michel Sébastien, lors d'une opération ayant mobilisé plus de cent participants pour installer les croix au sommet du pic des Trois Seigneurs, une tradition perpétuée même après la destruction précédente des croix par sciage.

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Des symboles de patrimoine avant tout

Pour Jean-Claude Rivère, qui se qualifie de mécréant, ces croix ne représentent plus nécessairement un signe religieux mais plutôt un patrimoine historique et symbolique ancré dans la mémoire des montagnes, au même titre que la croix du Vallier ou celle de l'Aneto qui ont également subi des atteintes par le passé. Il dénonce l'attitude de ceux qui taguent ces installations en affirmant qu'ils ne sont pas de véritables montagnards, tout en précisant que la réparation consiste souvent à brosser les surfaces dégradées dès que c'est possible.

Une dégradation qui inquiète les locaux

Ces incidents s'inscrivent dans une tendance plus large d'atteintes aux biens publics et naturels en Ariège, rappelée par les multiples attaques récentes contre la Croix-Rouge ou l'apparition mystérieuse d'une autre croix géante dans la vallée qui avait suscitée le débat local. L'accumulation de ces vandalismes, incluant les inscriptions dans les refuges d'altitude et les dégradations de pare-brise, interroge la communauté sur la nécessité de renforcer la protection et le respect de ces points culminants emblématiques des Pyrénées.