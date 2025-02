Dégagnac Installe un Compost Collectif pour Réduire son Impact Environnemental

La municipalité de Dégagnac a mis en place un composteur collectif pour encourager les citoyens à recycler leurs biodéchets. L'initiative vise à réduire l'impact environnemental de la commune en diminuant la quantité de déchets envoyés en décharge et en favorisant l'utilisation d'un engrais naturel.

Didier Pugnet, le maire de Dégagnac , accompagné d'élus, a accueilli un agent du SYDED pour l'installation d'un composteur collectif destiné aux habitants du bourg, notamment ceux ne disposant pas de jardin.\\\ 'Réduire l'impact environnemental, tel est notre objectif', a déclaré le maire. Les bio déchets , aussi appelés ' déchets de table et de jardin', sont une ressource d'origine végétale pour tout un écosystème.

En compostant, on jette environ 30 % en moins dans le sac noir, ce qui permet de maîtriser le coût de gestion des déchets et de préserver l'environnement. Privés d'oxygène, les biodéchets produisent du méthane (effet de serre supérieur au CO2). Avec une humidité allant jusqu'à 90 %, l'incinération des biodéchets revient à brûler de l'eau ! Composter ne coûte presque rien, le compost est un engrais naturel efficace pour les espaces verts de la commune (1/3 de compost pour 2/3 de terreau ou terre). Composter à proximité est un acte citoyen, et sur le plan économique et environnemental, enfouir ou incinérer est un non-sens.\\\Rappelons que depuis le 1er janvier 2024, il est obligatoire pour tous de séparer ses biodéchets pour les détourner des déchets résiduels. Souhaitons que cette démarche contribue à réduire les biodéchets et à diminuer notre impact sur l'environnement. La mairie compte sur nous tous





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

COMPOSTAGE DÉCHETS RÉDUCTION IMPACT ENVIROMENTAL ENGAIS NATUREL DÉGAGNAC

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le château de Lantis à Dégagnac sur France 3 mercrediNous venons de l’apprendre : le reportage de l’émission « Des Racines et des ailes » qui a été réalisé dimanche 23 juin 2024 au château de Lantis à Déga_gnac, sera diffusé ce mercredi 5 février à 21 h 05 sur France 3....

Lire la suite »

Nice Surpasse Marseille et S'Installe à la 4e Place du ClassementNice domine Marseille (2-0) lors de la 19e journée de Ligue 1. Les Aiglons s'emparent de la 4e place, tandis que Marseille traverse une période difficile. Le match est marqué par des performances individuelles brillantes de Guessand, ainsi que par des incidents liés aux chants homophobes des supporters niçois.

Lire la suite »

Le compost, une seconde vie pour les biodéchets avec ColinéoL’association Colinéo en partenariat avec le maître composteur Frédéric Donars a inauguré sa nouvelle aire de compostage ce mercredi 5 février au Conservatoire des Restanques.

Lire la suite »

Investissements, collecte incitative, compost : le point sur les défis qui attendent le Sictom du MarsanMercredi 15 janvier, Jean-Paul Alyre, président du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan (Sictom), a adressé ses vœux aux collaborateurs. L’occasion d’un tour d’horizon sur les dossiers chauds

Lire la suite »

Compost : comment éloigner les rats sans utiliser de produits chimiques ?Vous avez remarqué des rats près de votre compost ? Pas de panique ! Attirés par la chaleur et les restes alimentaires, ils peuvent s’y installer, mais il existe des moyens simples et naturels pour les éloigner. Découvrez les erreurs à éviter et les solutions efficaces.

Lire la suite »

Journées de lutte contre l’inceste : le collectif Révolte inceste cherche à gagner en visibilitéLes journées de lutte contre l’inceste, organisées pour la première fois par le Planning familial de la Lozère, commencent aujourd’hui à Mende et se poursuivront les jeudi 13 et vendredi 14 février 2025. Le Collectif révolte inceste (CRI), créé en novembre 2023, sera présent.

Lire la suite »