Définition OSI de l'IA ouverte : Poids, Données et Réglementation

L'Open Source Initiative précise sa définition de l'IA ouverte via l'OSAID. Focus sur les poids, les données d'entraînement et les obligations légales face à l'AI Act européen.

L' Open Source Initiative (OSI) a officialisé une définition stricte de l'intelligence artificielle libre pour combler les lacunes du terme vague " open weights ". Cette position exige la divulgation complète des données et du code, dépassant la simple publication des paramètres numériques du modèle.

Libertés Essentielles et OSAID

L'organisation a publié sa version 1.0 de la définition de l'IA open source, baptisée OSAID, le 2 novembre 2026. Ce cadre s'appuie sur quatre libertés fondamentales : utiliser, étudier, modifier et partager. Ces principes dérivent directement de la définition historique du logiciel libre et s'appliquent à l'ensemble du système, y compris aux poids et paramètres.

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Contrairement à l'étiquette " open weights " couramment utilisée, l'OSAI D exige des informations détaillées sur les données d'entraînement et le code source. Un modèle certifié doit permettre la reconstruction d'un système substantiellement équivalent par un expert qualifié. L'éditeur doit documenter la provenance, la sélection et le filtrage des données, y compris celles qu'il ne peut pas partager publiquement.

Limites des Poids Ouvrerts Actuels

La plupart des éditeurs publient uniquement les fichiers de poids sans garantir les droits de modification ou de redistribution. Le site de référence daté du 2 novembre 2026 suit 851 modèles au total, dont 648 de langage et 203 d'images et vidéos. Sur les 255 modèles de langage classés, 131 possèdent des poids ouverts, représentant environ 51 pour cent.

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Sur l'ensemble des 648 fiches, 310 modèles sont à poids ouverts contre 241 à poids fermés. La majorité des éditeurs ne communiquent pas sur la licence d'usage et partagent peu d'informations sur les jeux de données. Les modèles à poids fermés, comme Gemini 4 Carbon ou GPT-6 Astra, restent accessibles uniquement via les services de leurs éditeurs.

Composantes Techniques Requises

Un modèle d'IA complet repose sur six éléments distincts. Les poids et leur fichier de configuration constituent le minimum vital. Viennent ensuite le code d'inférence pour l'exécution, le code d'entraînement, le code d'évaluation et le code de traitement des données. Une fiche descriptive, ou dataset card, doit également être fournie.

La recette d'entraînement, incluant les journaux et les checkpoints, complète ce paysage technique. Seuls quelques projets, comme ceux de NVIDIA sous Apache 2.0, offrent une ouverture totale avec les poids, le code et les données. Cette transparence complète reste rare dans l'industrie actuelle.

Stratégies Hybrides des Éditeurs

Les politiques des grandes entreprises technologiques ne suivent pas une logique binaire. OpenAI publie GPT-6 Astra à poids fermés tout en rendant gpt-oss-120b ouvert. Google DeepMind maintient Gemini 4 Carbon fermé tout en ouvrant Gemma 4 31B IT. Alibaba adopte une stratégie similaire avec ses gammes Qwen.

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Même Meta propose des gammes mixtes, classant Muse Spark et Muse Wonder à poids fermés. Cette complexité rend difficile l'application uniforme de l'AI Act européen. Les défenseurs du logiciel libre soulignent que la modification réelle d'un modèle est impossible sans connaître ses données exactes.