Le comité des fêtes K'Ro organise le 12 décembre 2026 un défilé de tracteurs entre Malestroit et Caro pour dynamiser la commune.

Le comité des fêtes K'Ro, situé dans la commune de Caro au sein du département du Morbihan, prépare activement une nouvelle manifestation festive qui s'inscrit dans son programme de la fin d'année. Cette initiative culturelle vise spécifiquement à renforcer l'animation locale et à fédérer la population autour d'un événement original et spectaculaire.

Un événement initié par Simon Ricaud

Simon Ricaud, président du comité des fêtes caroyen, a lancé cette idée après avoir remarqué l'organisation d'événements similaires dans les départements environnants. Il a discuté du projet avec ses bénévoles et la décision a été prise avec détermination. L'objectif principal reste la dynamique communautaire selon ses dires.

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Près de six mois après la création de l'association K'Ro, ce premier grand rendez-vous se profile. Le samedi 12 décembre 2026, le défilé de tracteurs illuminés se déroulera entre Malestroit et Caro. La logistique a été minutieusement planifiée par les bénévoles pour garantir le succès de cette opération.

Une mobilisation des environs confirmée

La mi-novembre a vu l'inscription d'une trentaine de tracteurs, attirant des participants de zones éloignées. Les inscriptions proviennent de localités comme Pleucadeuc, Bohal et Questembert. Simon Ricaud se dit surpris par l'ampleur de l'engagement des voisins.

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Le parcours officiel commence au parking de l'ancien magasin Casino à Malestroit à 18 heures. Les véhicules se dirigeront ensuite vers Missiriac avant de rejoindre Caro. Plusieurs tours de piste seront effectués dans la localité pour assurer la visibilité du spectacle lumineux.

Une animation pour toute la famille

Les tracteurs seront équipés de guirlandes lumineuses pour créer une ambiance magique. Les habitants de Caro expriment leur impatience, notamment les jeunes enfants qui attendent cet événement avec beaucoup d'enthousiasme. Cette animation promet d'être un moment fort pour les familles.

En parallèle, une animation se tiendra à la salle polyvalente à partir de 14 heures. Une vingtaine d'exposants sont déjà confirmés pour cette partie de la journée. Les appels continuent d'affluer pour étoffer cette programmation festive.

Une programmation festive avant Noël

Ce samedi promet d'être riche en activités diverses pour les résidents et visiteurs. La programmation s'inscrit dans le cadre des fêtes de fin d'année qui approchent. L'événement offre une alternative ludique et conviviale pour célébrer la période hivernale.

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Le comité des fêtes K'Ro mise sur cette réussite pour continuer à animer la commune de Caro. L'initiative marque une étape importante pour la vie associative locale. La mobilisation actuelle démontre une forte adhésion citoyenne aux projets culturels.