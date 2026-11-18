Le nouveau Défenseur des droits François-Noël Buffet a annoncé 106 saisines suite aux manifestations, dont 67 pour violences policières, appelant à revoir les méthodes de maintien de l'ordre.

Le Défenseur des droits, François-Noël Buffet, a officiellement annoncé mercredi avoir saisi le dossier de plus de cent incidents survenus lors des récentes mobilisations sociales en France. Ce chiffre comprend spécifiquement 67 affaires liées à des allégations de violences commises par les forces de l'ordre pendant les manifestations qui ont rythmé le mois de septembre. Cette communication intervient alors que l'institution indépendante fait l'objet d'une attention médiatique et politique accrue concernant son impartialité et son action face à la crise sociale actuelle.

Détaillage précis des 106 saisines engagées

La répartition détaillée des dossiers instruits par François-Noël Buffet révèle une majorité de plaintes concernant l'usage de la force physique par la police. Sur les cent six saisines, trente-neuf portent exclusivement sur des violences avec usage d'armes par les forces de sécurité pendant les rassemblements. Si l'on inclut les violences sans arme, le nombre total atteint soixante-sept dossiers.

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Les autres saisines concernent des pratiques jugées attentatoires aux libertés fondamentales des citoyens. Cela inclut des confiscations de matériel comme des pancartes, la dissimulation du visage par les agents, des propos déplacés ou encore la question du port du RIO, le numéro d'identification individuel des policiers. Tous ces dossiers sont actuellement en cours d'instruction par l'équipe de la institution.

La position officielle de François-Noël Buffet

François-Noël Buffet a insisté sur son principe fondamental lors de sa conférence de presse : il est par nature contre toute forme de violence. Selon lui, cette opposition s'applique également bien aux violences provenant d'une partie des manifestants qu'à celles émanant des forces de l'ordre. Il a également dénoncé l'utilisation de mortiers d'artifice par certains groupes, qualifiant ces armes de potentiellement mortelles et visant notamment les forces de l'ordre.

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L'ancien ministre auprès de Bruno Retailleau à l'Intérieur et ancien sénateur a fermement rejeté les critiques suggérant qu'il ne ferait rien. Il a affirmé avoir effectué une auto-saisie dès le début du mouvement lycéen, citant notamment l'affaire de Saint-Ouen-l'Aumône survenue fin septembre où un mineur a été grièvement blessé. Il a également mentionné le cas d'une adolescente éborgnée à Mulhouse par une grenade lacrymogène.

Implications pour le maintien de l'ordre

À la lumière de ces constatations, François-Noël Buffet estime que le gouvernement doit sans doute se reposer la question de la façon dont on maintient l'ordre en France. Cette remarque intervient dans un contexte où l'IGPN se retrouve régulièrement sous les projecteurs pour expliquer comment des policiers peuvent enquêter sur leurs collègues en toute indépendance.

Les syndicats de journalistes ont également adressé des demandes pressantes aux autorités. Reçus par Laurent Nuñez, ils ont dénoncé de nombreuses agressions subies par leurs collègues lors des manifestations. Ils ont exigé le respect strict du schéma national du maintien de l'ordre pour garantir le droit d'informer sans interférences policières excessives.

Contexte institutionnel et prochaines étapes

La nomination de François-Noël Buffet à la tête de cette institution indépendante avait créé une vague de critiques parmi les défenseurs des droits et les opposants politiques. Certains accusaient sa trajectoire passée de le prédisposer systématiquement en faveur de la police. Cependant, l'institution a tenu à clarifier sa position en détaillant le nombre élevé de saisines contre les agents de l'État.

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Les prochaines étapes consistent dans le traitement approfondi des cent six dossiers ouverts. L'institution a l'obligation de rendre compte de ses enquêtes et de proposer des mesures correctives si des failles sont constituées. François-Noël Buffet a déclaré qu'il dénoncerait clairement toute irrégularité, qu'elle provienne de la police ou des manifestants, conformément à sa mission de défense des droits fondamentaux.