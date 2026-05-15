Le glavniatsu mort pour Yann Moix contre Hikari, l'écrivain ayant poursuivi la société de production pour des propos dégradants envers les femmes, a échoué. Yann Moix a maintenu sa plainte malgré l'inscription de la société de production dans la procédure. Le tribunal a estimé que Yann Moix n'avait pas agi avec intention de nuire.

Le tribunal correctionnel de Paris a débouté ce vendredi 15 mai Yann Moix , écrivain français, en raison de son recours contre la société de production Hikari pour La star déchue du cinéma français.

Yann Moix accusait Hikari du montage d’un reportage contenant des propos dégradants envers les femmes. Mais, Yann Moix a maintenu sa plainte pour insulte contre Hikari, affirmant que le voyage qu’ils avaient effectué en Corée du Nord ne figurait pas comme un projet d’œuvre de fiction mais bien comme un voyage personnel. La plainte de Yann Moix contre Hikari, son patron et France Télévisions a également échoué.

Le tribunal a estimé que Yann Moix n’avait pas agi avec l’intention de nuire. Le reportage diffusé sur France Télévisions, intitulé « La Chute de l’ogre », a suscité un énorme écho. Dans cet épisode de la série, la comédienne Charlotte Arnould réitéra ses accusations de viol datant de 2018 tandis que d’autres femmes témoignaient d’agressions sexuelles





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