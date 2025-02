Défaite Inattendue des Girondins à Bourges

Les Girondins de Bordeaux ont subi une défaite inattendue face à Bourges (4-3) en National 2, malgré une série de cinq victoires consécutives. Le match a été riche en rebondissements et a fini par sourire aux locaux.

Les Girondins de Bordeaux ont subi une défaite inattendue face à Bourges (4-3) en National 2, malgré une série de cinq victoires consécutives. Malgré ce revers, les Girondins restent en tête du groupe B grâce à l'issue nulle de Saint-Malo à Granville. Le match a été un véritable spectacle, avec des changements de leadership multiples et des buts volé à chaque minute.

\Dès le début, les joueurs de Bruno Irles n'ont pas atteint leur niveau habituel, laissant l'équipe de Bourges prendre l'initiative. Les Berruyers ont profité de la fébrilité défensive des Girondins pour ouvrir le score à la 16e minute grâce à Gwenn Foulon. Ils ont doublé la mise à la 27e minute grâce à Yaya Soumaré, profitant encore d'une erreur de marquage. \Bordeaux a tenté de revenir dans le match avec des occasions manquées avant que Yvan Ikia Dimi ne réduise la marque d'un magnifique coup franc direct juste avant la pause (2-1). À la reprise, les Girondins ont dominé le jeu mais ont concédé un troisième but suite à une nouvelle erreur défensive (3-1). Bruno Irles a alors fait entrer Yanis Merdji et Amadou Diallo, qui ont rapidement eu un impact positif. Un coup franc de Diallo repris par Nassim Ranem a ramené les Girondins à hauteur (3-2). \Le match s'est tendu dans les dernières minutes, avec un tir puissant de Merdji égalisant à la 89e minute (3-3). Les Girondins semblaient tenir, mais un penalty accordé à Bourges dans les arrêts de jeu a permis à Erwin Taha d'offrir la victoire aux Berruyers (4-3). Bordeaux devra tirer des leçons de cette défaite et retrouver son niveau défensif pour les prochaines rencontres





