Défaite humiliante de Clermont face à Toulouse : Urios pointe du doigt les erreurs et les blessures

Clermont Auvergne a concédé une défaite lourde face à Toulouse (18-35) dimanche soir. L'entraîneur clermontois Christophe Urios regrette les erreurs de son équipe, le manque de cohérence et les blessures qui ont affaibli le collectif. Virgile Lacombe, entraîneur adjoint de Toulouse, souligne la discipline et l'énergie de son équipe, saluant également l'impact positif de la rotation des joueurs.

Clermont Auvergne , dimanche soir, a subi une défaite cinglante face à Toulouse (18-35). Christophe Urios , l'entraîneur clermontois, s'est montré très déçu par la performance de son équipe, pointant du doigt un manque de cohérence et de réalisme. « Il y a de la déception, de l'incompréhension et de la colère », a-t-il déclaré. « Je pensais qu'on était meilleurs comme ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand on mène 18-17 on n'arrive pas à maintenir le cap. Et on fait beaucoup de fautes.

Ce n'était pas un bon Clermont ce soir. On s'était donné les moyens de bien attaquer, on était dominants mais on fait trop d'erreurs dans les zones de vérité. » Urios a également regretté les blessures de plusieurs joueurs clés qui ont affaibli l'effectif clermontois. « On perd des joueurs sur blessure, ce qui ne nous a pas arrangés. On a du mal à lancer le jeu. Le banc de Toulouse à l'heure de jeu a fait la différence, on peut se poser la question de la comparaison avec le nôtre. Ils ont coaché et continué à accélérer et nous on n'a pas réussi à le faire. » Virgile Lacombe, entraîneur adjoint de Toulouse, a salué la combativité et la discipline de son équipe. « On a eu un moment difficile, en fin de première mi-temps et au début de la deuxième, mais on a réussi à remettre du rythme et c'est une bonne chose, on a réussi à marquer par le jeu. On voulait contrer leur conquête et leurs ballons portés, il fallait essayer d'être discipliné pour ne pas les laisser arriver dans notre zone de marque. On a été sérieux en défense, ça nous a permis d'avoir de bons ballons à jouer. On a voulu mettre un banc qui amènerait de l'énergie et ça s'est vu. Ça nous a permis de mettre du rythme on avait le sentiment sur la fin qu'eux étaient en train d'en baver, c'est pour ça qu'on a continué. » Lacombe a également souligné l'impact positif de la rotation des joueurs. « C'est une équipe qui nous réussit quand on vient ici. On est content de pouvoir compter sur nos jeunes joueurs et sur des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu. C'est de bon augure. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a intégré de nouveaux jeunes mais certains jeunes ont déjà de l'expérience, les joueurs ont conscience des opportunités qu'ils ont pour aller chercher des places pour les matches de phase finale. »





