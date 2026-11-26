Biarritz Olympique s'incline lourdement 64-26 à Brive. Boris Bouhraoua dénonce une défense inexistante et attend une réaction face à Provence.

Biarritz Olympique a subi une lourde défaite 64-26 contre Brive ce jeudi, provoquant la colère de son manager Boris Bouhraoua. Ce résultat marque une nouvelle déception à l'extérieur pour l'équipe basque qui semble souffrir d'une incapacité croissante à sécuriser ses défenses sur la pelouse adverse. L'ambiance est désormais sombre au sein du vestiaire après cette correction sévère qui remet en question la solidité défensive de l'effectif biarrots.

Une gestion de match catastrophique et des cartons rouges

La rencontre a basculé dès le début avec un carton jaune pour Plantier qui a coincidé avec une série de 14-0 encaissée par le BO. La situation s'est dramatisée une minute après l'entrée en jeu d'Imaz Agirre, victime d'un carton rouge en 50e minute, entraînant la déroute totale de l'équipe. Malgré neuf essais encaissés et un score final de 64 à 26, le BO est resté présent jusqu'à cette exclusion qui a scellé le destin du match. Le technicien a pointé du doigt une indiscipline inacceptable qui a coûté cher à son équipe dans un contexte de match déjà difficile.

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La colère de Boris Bouhraoua face à l'indiscipline

Boris Bouhraoua ne mâche pas ses mots lors de sa conférence de presse après la déroute. Il affirme que tout est foutu en l'air par le nombre de points pris, jugeant que la défense n'est pas suffisante et qu'il y a zéro satisfaction. Il souligne que prendre 60 points est inacceptable et qu'une mi-temps à 14 est injouable pour une équipe de ce niveau. Le manager espère simplement un électrochoc avant la venue de Provence, considérant que cette claque peut permettre d'avoir un état d'esprit différent face aux concurrents directs.

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Préparation de la réception de Provence à Aguilera

L'attention se tourne désormais vers la réception de Provence, l'ogre provençal, prévue jeudi 3 décembre à Aguilera. Boris Bouhraoua insiste sur la nécessité d'être prêt car recevoir le premier ou le deuxième de la Pro D2 va piquer si la réaction n'est pas au rendez-vous. Cette affiche majeure du championnat exige une correction immédiate des erreurs commises contre Brive, notamment en matière de discipline et de solidité défensive. L'enjeu est double : éviter une nouvelle déroute et montrer que l'équipe peut répondre présent face à des adversaires du plus haut niveau.

Impact sur le classement et attentes des supporters

Cette défaite lourde s'ajoute à une série de résultats négatifs à l'extérieur qui pèsent lourdement sur la saison du Biarritz Olympique. Les supporters, à travers les abonnements, continuent de soutenir les 250 journalistes de la rédaction qui s'engagent à proposer une information de qualité. Il est crucial que l'équipe retrouve ses marques rapidement pour ne pas creuser l'écart avec les équipes en haut de tableau. La réaction lors de la prochaine rencontre contre Provence sera déterminante pour la suite de l'année sportive et la confiance des fans dans la capacité de reconstruction de l'équipe.