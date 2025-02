Défaite et bilan mitigé pour le MHR face à un solide Toulon

Le Montpellier Rugby face une défaite (30-38) face à Toulon, mettant en évidence des limites dans le jeu montpelliérain. Si la logique a été respectée face à un candidat au titre, le MHR a concédé 17 points sur des erreurs évitables. L'équipe a mesuré son écart avec le RCT en termes de stratégie, de densité physique et d'efficacité.

Le sentiment qui a régné à la fin du sifflet samedi soir était mitigé. D'un côté, la sensation que les Montpelliérains évoluent aujourd'hui une classe en dessous de Toulon , candidat sérieux au titre cette saison. Et donc que la défaite à Raoul-Barrière (30-38) relevait de la logique. De l'autre, le sentiment de déception, de coup d'arrêt, accentué par 17 points donnés aux Rouge et Noir sur des erreurs évitables.

Le troisième ligne Billy Vunipola, avec son flegme désormais bien connu du vestiaire montpelliérain, décrivait la tendance de ses coéquipiers. 'On est frustrés. On leur donne des essais faciles. C'est une bonne leçon. Pour moi, c'est un petit pas en arrière. On avait l'opportunité de viser le top 6, mais on n'a pas réussi. On est conscients qu'on peut faire mieux. On doit être beaucoup plus consistants.' Paroles de capitaine. Cette rencontre face à un membre du top 3 français a mis en lumière quelques limites dans le jeu héraultais. Face à une telle adversité, la puissance en conquête ne suffit pas. Et que la moindre prise d'initiative écartée du système de jeu paie rarement, voire jamais. 'En première période, on ne joue pas assez en jeu direct, on veut trop déplacer le ballon. On a pas mal déjoué. La deuxième est mieux sur ce jeu-là, celui de créer de l'avancée autour du 10, du 9. C'est ce qu'on sait faire aujourd'hui', analysait le manager, Joan Caudullo, après la rencontre.Marge de progression sur l'animation offensive En effet, dès que les Montpelliérains tentaient de davantage déplacer le ballon, de jouer dans la défense sans réelle avancée, l'action se terminait par une scorie. Le genre d'erreur qui se paie cash face aux grosses écuries du Top 14. La preuve que le chantier offensif possède une marge de progression colossale, et que le jeu prôné, certes restrictif, demande une énorme débauche d'énergie du paquet d'avants pour être efficace. De manière générale, dans les repères, la stratégie, la densité physique et l'efficacité, le MHR a pu mesurer son écart avec le RCT. 'On a plus de vécu ensemble, de stabilité, ça se voit un peu plus, et pourtant ça n’a pas été simple', remarquait Pierre Mignoni, le patron des joueurs de la Rade. Le manager a mis deux grosses années pour imposer sa patte, construire son équipe. Et qu’à l’heure actuelle, la différence se voit avec une équipe en reconstruction. Sportivement, pour le MHR, ce revers a mis un petit coup derrière la tête. Même si tout est loin d’être terminé, les ambitions sont désormais orientées sur le top 8 (synonyme de qualification pour la Coupe des champions), plutôt que le top 6. 'On était dans une dynamique positive, il ne faut pas qu'elle devienne négative', redoutait Caudullo. Le match à Vannes, samedi (16h30), donnera la tendance. Sachant que les Bretons sortent d’une victoire chez le Racing 92 de Patrice Collazo (25-30)...





