Défaite cuisante pour l'EAB XV face à l'USEP Ger

L'EAB XV a subi une défaite lourde face à l'USEP Ger, mettant en évidence les difficultés que le club rencontre pour atteindre son objectif de maintien.

Malgré un début prometteur, l'Entente Gersoise a subi une défaite cuisante face à l'USEP Ger. Malgré un essai du capitaine Mathis Péotta dès la cinquième minute et une pénalité de Dubourdieu, l'équipe locale a été dépassée par l'ardeur et la combativité des visiteurs. L'USEP Ger a réussi à inverser la tendance, profitant des fautes gersoises pour marquer deux pénalités.

Après la mi-temps, l'équipe visiteuse a accentué son avance en inscrivant deux essais, tandis que l'EAB XV a lutté contre les assauts adverses. La défaite est un constat cruel pour les Gersois, qui doivent se ressaisir rapidement pour atteindre leur objectif principal : le maintien en championnat.Le match a commencé de manière positive pour l'Entente, avec un essai de Mathis Péotta qui a été suivi d'une pénalité de Dubourdieu. Cependant, l'USEP Ger a pris le dessus en seconde période, exploitant les erreurs de l'équipe locale pour marquer deux essais et trois pénalités. L'EAB XV, malgré ses efforts, n'a pas réussi à contrer cette offensive. La performance globale de l'équipe a été jugée insuffisante par le staff, qui a souligné l'importance de la cohésion et de la concentration pour les prochaines rencontres.Cette défaite est un signal d'alarme pour l'Entente Gersoise. Le club doit se reprendre rapidement et travailler sur ses points faibles pour améliorer ses performances. Le maintien en championnat est l'objectif principal, et la pression est de plus en plus intense. L'équipe devra se montrer plus solide défensivement, plus précise dans ses attaques et plus cohérente dans son jeu. Les prochaines rencontres seront cruciales pour le club, qui a besoin de points pour se maintenir dans le peloton de tête.





