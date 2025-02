Défaite amère pour les Girondins à Bourges

Les Girondins de Bordeaux ont subi une défaite inattendue à Bourges (4-3) après avoir mené à deux reprises. Un penalty dans le temps additionnel a scellé leur sort.

Les Girondins d'Émeric Depussay ont vécu une soirée mouvementée à Bourges ce samedi 15 février. Après cinq victoires consécutives, ils ont subi une défaite spectaculaire (4-3) concédant le but vainqueur dans le temps additionnel. Malgré un retour au score à deux reprises, les Girondins ont finalement été punis par un ancien de la maison, Ervin Taha , qui a marqué le but décisif pour Bourges . \ Les Girondins ont mené 2-0 puis 3-1 avant de se faire rattraper à deux reprises.

Ils ont même égalisé à 3-3 à la 89e minute grâce à une incroyable erreur du gardien de Bourges, qui a manqué son contrôle sur une frappe anodine de Yanis Merdji. Malheureusement, un penalty sévère accordé contre Nassim Ranem dans le temps additionnel a scellé le sort des Girondins. \ Bruno Irles, l'entraîneur de Bordeaux, a reconnu que son équipe avait offert trop d'occasions à l'adversaire et commis trop d'erreurs. Malgré la défaite, il a souligné l'état d'esprit combatif de ses joueurs, qui ont réussi à revenir deux fois au score. Les Girondins restent leaders avec un point d'avance sur Saint-Malo, qui a fait match nul à Granville (0-0)





Girondins Bordeaux Bourges Ligue 2 Football Défaite Penalty Ervin Taha

