Défaite Amère face à Lyon: Le Coach Analysez la Performance de son équipe

L'entraîneur de l'équipe défaite face à Lyon analyse la performance de son équipe, soulignant les erreurs défensives et le manque de rigueur. Il évoque également le sentiment d'impuissance et les difficultés rencontrées en raison des blessures.

C'est une défaite difficile à encaisser. Quand on commence les mi-temps comme ça, c'est difficile de gagner un match. Quand on fait autant d'erreurs défensives, c'est difficile de gagner un match. En première période, après un petit coup dur subi, on est revenu dans le match. On a réussi à mettre à mal nos adversaires et à égaliser. Puis, patatra. Le début de la deuxième période est pareil. On prend deux buts en trois minutes. C'est difficile d'exister dans un tel match.

Comment expliquez-vous justement votre début de deuxième période ? Dans chaque début de mi-temps, il y a des duels. Il y a un rapport de force entre nos défenseurs et les attaquants, où on doit dissuader les gens. Là, c'est un duel au sol perdu, puis un duel aérien perdu. Lyon retrouve alors la confiance. Il a une maîtrise technique supérieure car c'est une équipe européenne. Elle n'est pas usée sur le plan physique, elle nous fait courir. On prend un coup sur la tête et on devient nerveux.N'y a-t-il pas un sentiment d'impuissance ? Il y a de l'impuissance. Mais être efficace dans les deux surfaces, c'est un métier. Au moins, on doit bien défendre. Le talent offensif pour faire la différence, c'est une chose, mais être solide sur le plan défensif et maintenir sa cage inviolée, cela me semble moins difficile que d'avoir le geste juste pour conclure. Votre défense peut-elle progresser au regard du nombre d'absences ? On ne peut qu'progresser. On doit se remettre de ce coup pris sur la tête. Demain matin, Lyon ce sera fini. Et on parlera de douze matches. Ce n'est pas le week-end des équipes mal classées. Hier (samedi), on a vu une équipe qui a pris cinq buts (Saint-Étienne à Marseille, 5-1), l'autre sept (Nantes à Monaco, 7-1). Aujourd'hui, on a fait comme eux. On va dire que c'est un week-end blanc. Toutefois, on a toujours de l'espoir, surtout à domicile. On peut rater des matches à l'extérieur, mais devant nos supporters, que l'on fait souffrir depuis un certain temps, on doit avoir cette âme pour donner le maximum. L'effectif est comme il est. À part Sagnan, les blessés souffrent de graves blessures. La saison est presque finie pour Maksimovic. Omeragic a été opéré du ménisque. Sylla a une désinsertion des adducteurs. Que des choses longue durée, c'est le destin.Personne n’avance en bas de classement. Est-ce une consolation ? C'est ce qu'il faudra dire demain à un groupe meurtri. On a essayé sur le plan physique, on a secoué Lyon avec trois ou quatre situations. On va déchirer la feuille de Lyon, on a raté cet examen. Il en reste douze. Il nous reste des examens difficiles avec Nice, Rennes et Lille, mais il ne faut surtout pas lâcher. C'est une journée blanche. Comment peut-on inverser le cours des choses après une série de trois défaites ? En travaillant, ne baissant pas la tête. En se disant que c'est toujours possible. Il faut avoir des objectifs, des paliers. Tant que la chance est là, on n’a pas le droit de capituler. C'est dur car on est sur trois défaites d'affilée. On a toujours l'espoir de faire un exploit car on l'a déjà fait. On se dit que l'on joue mieux contre les grosses équipes. Pour cela, on doit être rigoureux et plus présents. Après le premier quart d’heure, on a joué, on a dominé, on avait souvent le ballon. On est rentré plus souvent qu'eux dans la surface. Cela laissait présager une deuxième période comme face à Monaco, où l'on était bien reparti. On pouvait contrer une équipe plus forte





