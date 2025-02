Défaite amère du TGB face à Landerneau

Le Tarbes GB a subi une défaite cuisante face à Landerneau, mettant fin à leurs espoirs de victoire et confirmant leur mauvaise passe.

Si le TGB avait un match à ne pas perdre, c'était bien celui-ci. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour fêter dignement la première apparition de la meneuse américaine Te'a Cooper au Quai de l'Adour. Ensuite, pour enfin briser la spirale négative du TGB , qui n'avait toujours pas enregistré de victoire en 2025. Et enfin, pour éviter une défaite face à un concurrent direct pour les play-downs, surtout à domicile.

Mais il faut croire que ces trois enjeux n'ont pas assez motivé les Tarbaises pour cette confrontation. Et il n'a pas fallu longtemps pour s'en rendre compte : environ quatre possessions offensives durant lesquelles les Bigourdanes ont perdu deux ballons. Un grain de sable dans la machine TGB, qui n'a cessé de s'enrayer au fil des minutes face à une défense de Landerneau bien en place. Et si les Tarbaises ont mieux entamé la rencontre grâce à Nancy Fora à longue distance (9-4, 4e), elles n'ont pas réussi à prendre de l'avance sur les Bretonnes. Toujours à portée de tir, Landerneau a profité de la faillite offensive de Camille Droguet et de ses coéquipières pour revenir petit à petit au score. Avec seulement six points marqués en l'espace de six minutes, les pensionnaires du Quai ont offert la possibilité à Landerneau de revenir. Une occasion dont les visiteuses ne se sont pas privées. Après un 2/2 sur la ligne des lancers francs de Baker, Stervinou a trouvé la mire à longue distance pour faire passer son équipe devant pour la première fois de la rencontre (22-25, 17e). Dans la foulée, les visiteuses, avec Baker et Woolfolk, ont passé la seconde en profitant de la maladresse de Jess-Mine Zodia sur la ligne (0-2) et de Musa à l'arceau pour rester devant à la mi-temps (26-29). Un momentum de fin de quart-temps qui ne s'est pas inversé au retour des vestiaires. Baker a donné le ton d'entrée avant que Woolfolk, avec la faute, ne fasse gonfler l'écart proche des 10 points (34-40, 25e). Et si Cooper a fait parler son impact en coast-to-coast avec la faute (37-41), le TGB n'a jamais été en mesure de revenir. Pire, l'écart n'a cessé de s'agrandir face aux pénétrations des visiteuses dans la raquette de Tarbes. Ajoutez à cela l'adresse extérieure de Stervinou, et Landerneau comptait 10 points d'avance (41-51, 29e) à l'approche du dernier quart. Dos au mur, les Tarbaises ont attaqué les 10 dernières minutes pied au plancher. Avec Musa et Fora, les Bigourdanes sont revenues à deux points (53-55, 33e). Un espoir de courte durée, puisque Landerneau a maîtrisé la fin de la rencontre en allant chercher des points sur la ligne des lancers francs, à l'image de Woolfolk (37e) et Trasi (38e). Juste avant que Woolfolk, encore elle, ne plante le panier du match à longue distance (59-70). Et avec 11 points d'avance et 1 minute à jouer, les Bretonnes pouvaient se mettre à rêver de rattraper leur retard du match aller (62-75). Un écart de 13 points que les Tarbaises ont tenu avec notamment un 2/2 sur la ligne de Cooper. Un moindre mal malgré une après-midi ratée du côté du Quai. Au 16 février, le TGB reste toujours sevré de victoires. Reste maintenant à savoir jusqu'à quand cette période va durer et jusqu'où le club tarbais va dégringoler au classement.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Basket-Ball TGB Basket-Ball Landerneau Défaite Play-Downs Te'a Cooper

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

TGB face à une enjeu crucial contre LanderneauLe TGB se retrouve en danger face à une série de défaites et une équipe de Landerneau qui se rapproche dangereusement. Cette rencontre sera décisive pour le maintien du TGB dans les huit premières places du championnat.

Lire la suite »

TGB face à une bataille décisive contre LanderneauLe TGB, en mal de victoires avec 4 défaites consécutives, accueille Landerneau, à seulement un point de distance. Cette rencontre s'annonce cruciale pour le maintien du TGB dans les 8 premières places du championnat.

Lire la suite »

TGB : la très (très) mauvaise opération des Tarbaises à domicile contre LanderneauOpposées aux Bretonnes, dixièmes au classement avant la rencontre, les Tarbaises se sont inclinées sur leur parquet. Avec ce revers, c’est le top 8 qui s’éloigne pour le TGB.

Lire la suite »

(Direct) TGB : le quai de l’Adour chaud bouillant pour le choc TarbesLe quai de l’Adour est comble pour le choc entre Tarbes et Bourges, à 18 heures. C’est parti avec 2 premiers points de Camille Droguet !

Lire la suite »

Tarbes : Bientôt un nouveau Palais des sports pour les basketteuses du TGB et leurs supportersAlors que le démarrage est travaux est prévu pour 2026 une deuxième salle sera construite juste à côté pour permettre aux équipes de poursuivre leurs activités.

Lire la suite »

'Tarbes ville verte', un projet de transition verte et durable portée par Tarbes pour tousPierre Lagonelle et son équipe Tarbes pour tous viennent de présenter les grandes lignes de leur projet de transition verte et durable appelé 'Tarbes ville verte'.

Lire la suite »