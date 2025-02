DeepSeek, le chatbot chinois, suscite l'inquiétude des gouvernements

L'arrivée de DeepSeek, un chatbot chinois développé par la start-up DeepSeek, a suscité des inquiétudes auprès de plusieurs gouvernements à travers le monde. Malgré ses capacités impressionnantes et son coût avantageux, DeepSeek est accusé de constituer une menace pour la sécurité nationale et de favoriser des fuites d'informations sensibles. L'Italie a ouvert une enquête et interdit son utilisation, tandis que la Taïwan, l'Australie et la Corée du Sud ont restreint son accès dans leurs administrations. Aux États-Unis, une proposition de loi vise à interdire son utilisation sur les appareils gouvernementaux.

Le robot conversationnel R1 de la start-up chinoise DeepSeek a fait sensation dans l'industrie technologique grâce à sa capacité à rivaliser avec ses homologues américains à un coût inférieur. Cependant, son apparition a suscité l'inquiétude de plusieurs gouvernements qui évoquent des menaces pour la sécurité nationale ou des fuites d'informations sensibles. L'Italie est le premier pays à avoir ouvert une enquête sur DeepSeek et à lui interdire de traiter les données d'utilisateurs italiens.

Cette mesure fait suite au blocage temporaire du chatbot d'OpenAI, ChatGPT, par l'Italie en 2023 pour des raisons de confidentialité. \Le blocage de DeepSeek s'est ensuite propagé à la Taïwan, où les autorités ont interdit aux fonctionnaires et aux infrastructures clés d'utiliser les applications de la start-up chinoise, invoquant des risques pour « la sécurité nationale de l'information ». L'Australie a suivi peu après. En Corée du Sud, plusieurs ministères, y compris celui des relations avec la Corée du Nord, ont bloqué l'accès à DeepSeek sur leurs ordinateurs, ainsi que sur les « ordinateurs militaires ». Les autorités sud-coréennes ont annoncé le retrait de DeepSeek des boutiques d'applications locales jusqu'à ce qu'elles étudient la manière dont la start-up chinoise gère les données des utilisateurs. \Aux États-Unis, un projet de loi a été présenté par des parlementaires pour empêcher l'utilisation de DeepSeek sur les appareils du gouvernement, qualifiée « d'entreprise affiliée au Parti communiste chinois » par le représentant Darin LaHood, pour des raisons de cybersécurité. Ses conditions générales contiennent une section sur la transmission des données personnelles à des tiers, très similaire à celle de ChatGPT, le robot conversationnel de son rival américain OpenAI. « Aucune grande entreprise technologique n'est politiquement neutre », souligne Vladimir Tikhonov, professeur d'études coréennes à l'université d'Oslo. « Google stocke les données relatives à l'historique de navigation et il est naïf de penser qu'elles ne sont pas partagées avec des agences gouvernementales lorsqu'elles en font la demande ». L'universitaire reconnaît toutefois que la collaboration des grandes entreprises technologiques avec les autorités chinoises est probablement « plus approfondie ». Pékin affirme quant à lui que le gouvernement chinois « n'exigera jamais des entreprises ou des individus qu'ils collectent ou stockent illégalement des données ». La Chine a dénoncé les restrictions récemment imposées par plusieurs pays, y voyant une « politisation des questions économiques, commerciales et technologiques ».





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Deepseek Chatbot Intelligence Artificielle Sécurité Nationale Chine Italie Taïwan Australie Corée Du Sud États-Unis

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Meta Confiante Malgré L'Ascension De DeepseekMark Zuckerberg, le PDG de Meta, reste confiant dans l'investissement massif dans l'IA malgré l'émergence de Deepseek, une IA chinoise à coûts réduits qui rivalise avec les leaders du secteur. Zuckerberg souligne que l'investissement dans les infrastructures et les data centers restent une priorité stratégique à long terme. Cependant, Meta prévoit d'utiliser les avancées de Deepseek pour améliorer ses propres modèles d'IA, comme Llama, et s'attend à ce qu'il atteigne un milliard d'utilisateurs d'ici 2025.

Lire la suite »

Malgré les accusations de vol de données, Microsoft a rapidement intégré DeepSeek dans AzureLe modèle IA de DeekSeek n'a pas tardé à intégrer l'arsenal des solution Azure de Microsoft. Pourtant, R1 est accusé par OpenAI — soutenu par Microsoft — de vol de technologies.

Lire la suite »

L'Italie se Met en Garde Face à l'Ascension de DeepSeekL'autorité italienne de protection des données personnelles a lancé une enquête sur le chatbot DeepSeek de la start-up chinoise, le bloquant de traiter les données des utilisateurs italiens. Cette décision intervient après des réponses jugées « insuffisantes » concernant l'utilisation des données personnelles par DeepSeek. L'Italie se retrouve au cœur d'une nouvelle tension géopolitique dans le domaine de l'intelligence artificielle, face à l'ascension rapide de DeepSeek, un rival chinois de ChatGPT qui a surpris les analystes par ses capacités.

Lire la suite »

La France et l'Italie enquêtent sur DeepSeek, un chatbot chinoisLes autorités françaises et italiennes ont ouvert des enquêtes sur DeepSeek, un nouveau chatbot développé par une société chinoise. La Cnil française et la GPDP italienne s'interrogent sur le respect de la vie privée et du traitement des données personnelles par l'outil. L'Italie a même ordonné une restriction immédiate de l'utilisation des données des utilisateurs italiens par DeepSeek suite à une réponse jugée insuffisante de la société chinoise. Cette décision fait suite à une série d'amendes infligées à d'autres entreprises de technologie pour des violations du RGPD, une loi européenne stricte sur la protection des données.

Lire la suite »

Italie enquête sur le chatbot chinois DeepSeek pour violation de la vie privéeL'autorité italienne de protection des données personnelles (GPDP) a lancé une enquête sur le chatbot chinois DeepSeek après avoir reçu des réponses « totalement insuffisantes » à ses questions sur l'utilisation des données personnelles. L'autorité a interdit à DeepSeek de traiter les données des utilisateurs italiens et a ouvert une enquête pour déterminer si l'entreprise a violé la législation européenne sur la protection des données.

Lire la suite »

DeepSeek: Le ChatGPT chinois qui fait trembler Silicon ValleyL'arrivée du robot conversationnel DeepSeek, développé par l'entreprise chinoise DeepSeek, a provoqué une panique dans la Silicon Valley. DeepSeek, qui se présente comme une alternative moins coûteuse à ChatGPT, a fait chuter l'action Nvidia, principal fournisseur de processeurs pour l'IA. Des inquiétudes sont également soulevées concernant les risques de censure politique et la collecte de données personnelles par DeepSeek.

Lire la suite »