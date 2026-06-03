Découvrez Piana, un village corse typique entre terre et mer

Piana est un village corse typique situé entre terre et mer, qui offre des vues imprenables sur la mer et les presqu'îles de Senino et Scandola. Les ruelles charmantes du village sont entourées de maisons blanches typiques de la Corse, et l'agréable senteur des eucalyptus emplit l'air.

Piana , un village corse typique entre terre et mer , est une destination de rêve pour les vacances. Situé sur un plateau à 438 mètres, il offre des vues imprenables sur la mer et les presqu'îles de Senino et Scandola.

Les ruelles charmantes du village sont entourées de maisons blanches typiques de la Corse, et l'agréable senteur des eucalyptus emplit l'air. L'église paroissiale de l'Assomption et les chapelles de Sainte Lucie et de Saint-Pierre-et-Saint-Paul sont des must-see, avec leurs fresques et leurs statues classées. La Calanche de Piana, qui se trouve dans la réserve de Scandola, est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Les alentours du village offrent de nombreuses balades en pleine nature, notamment la randonnée jusqu'à la tour génoise de Turghiu, qui offre un point de vue à 360° sur la mer et le maquis alentour. Les plages de la région, telles que la plage d'Arone, sont parfaites pour la baignade et le farniente





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